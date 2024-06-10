Для Ярослави Магучіх це друга перемога на континентальній першості

Українська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх у неділю, 9 червня, на чемпіонаті Європи у Римі захистила чемпіонський статус. Про це повідомляється на сайті Федерації легкої атлетики України.

Як йдеться у повідомленні, українська спортсменка подолала висоту у 2,01 м, випередивши спортсменку із Сербії Ангеліну Топич, яка стрибнула на 1,97 м й отримала «срібло».

Українська легкоатлетка вже вдруге стала чемпіонкою Європи. Минулого разу вона виборола цей титул у 2022 році.

«Звичайно, це дуже круто стати 2-разовою чемпіонкою Європи. Рада, що змогла це зробити, бо основним завданням було захистити звання чемпіонки Європи та показати гарний результат. І я це зробила. 2,01 м, другий старт, і знову висота за 2,00 метри. Все йде добре, будемо готуватися далі», – цитує спортсменку «Суспільне Спорт».

Ще одна українка Ірина Геращенко посіла третє місце у фіналі чемпіонату з результатом у 1,95 м. Відтак, українки забирають золото та бронзу на чемпіонаті Європи.

22-річна Ярослава Магучіх є бронзовою призеркою Олімпіади в Токіо, чемпіонкою світу в приміщенні, чемпіонкою Європи, срібною призеркою ЧС на відкритому повітрі та чемпіонкою Діамантової ліги. Минулоріч спортсменка принесла Україні першу за 10 років золоту медаль чемпіонату світу з легкої атлетики.