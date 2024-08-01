Для Сергія Куліша це вже другий фінал на Олімпіаді в цій дисципліні

Український стрілець Сергій Куліш виграв срібло Олімпійських ігор 2024 зі стрільби з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів. Це друга медаль для України на Олімпіаді: першу – бронзу – виграла Ольга Харлан у фехтуванні на шаблях.



Сергій Куліш став першим українським стрільцем, що подолав кваліфікацію на цій Олімпіаді у стрільбі. У відборі він показав третій результат, причому у положеннях на коліні та стоячи вибивав 199 з 200 очок, пише «Суспільне Спорт». У фіналі українець лідирував після другої серії пострілів, проте в результаті поступився китайцю Ліу Юкуну. Бронзу ж здобув представник Індії Свапніл Кусале.

Для Сергія Куліша це вже другий фінал на Олімпіаді в цій дисципліні. У Токіо він претендував на бронзу, проте випадково поцілив у мішень сусіда, через що в підсумку посів останнє, восьме місце.

31-річний Сергій Куліш родом з Черкас. Він є багаторазовим чемпіоном України, срібним призером Олімпіади-2016 у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 м (на Олімпіаді-2024 він не пройшов кваліфікацію в цій дисципліні), чемпіоном світу 2022 року у стрільбі з пневматичної гвинтівки з трьох положень на 50 м та стрібним призером – у стрільбі лежачи в міксті. У 2024 році Сергій Куліш став віцечемпіоном Європи.