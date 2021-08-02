По ходу змагання Сергій Куліш претендував на медаль

У фіналі стрільби з гвинтівки з трьох положень із 50 м український спортсмен Сергій Куліш вистрілив у мішень сусіда замість своєї. У результаті він посів останнє місце, хоча по ходу змагання претендував на медаль.

Після стрільби з коліна Сергій Куліш був на третій сходинці, після стрільби лежачи – на четвертій. У стрільбі стоячи він зробив останній вистріл у мішень сусіда – хорватського стрільця Петара Горси. Через цю помилку українець посів останнє місце.

«У мене розстебнувся ґудзик, я відчув дискомфорт, але час ішов, треба стріляти. Певно, хвилювання зіграло роль. Мені важко, чесно. Таке трапляється раз на мільйон і трапилося зараз», – сказав Сергій Куліш після завершення змагання.

Додамо, що помилковий вистріл Сергій Куліш зробив у десятку, і якби він поцілив у свою мішень, то зайняв би третю сходинку в проміжному рейтингу та продовжив би боротьбу за медалі. У результаті перемогу в змаганні здобув китаєць Чжан Чанхун, встановивши новий світовий рекорд, срібло – у представника ОКР Сергій Каменського, а бронза – у серба Міленка Себіча.

Сергій Куліш – 28-річний стрілець родом з Черкас, срібний призер Олімпійських ігор 2016 року в стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів.