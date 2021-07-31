Еліна Світоліна досягла найкращого результату в історії серед українських тенісистів на Олімпіаді

Українська тенісистка Еліна Світоліна в напруженому матчі за бронзову медаль Олімпіади-2020 обіграла представницю Казахстану Олену Рибакіну. Три сети закінчилися з рахунками 1:6, 7:6 та 6:4.

У першому сеті Еліні Світоліній майже нічого не вдавалося, тож Олена Рибакіна виграла дуже впевнено – 6:1. Натомість у другій партії розгіралася справжня драма. Світоліна виграла перший гейм і поступилася в наступних трьох. Проте їй вдалося наздогнати суперницю і вийти вперед – 4:3, після чого Рибакіна відігрувалася кілька разів. Результат сету визначив тай-брейк – з рахунком 7:5 українка перемогла.

Вирішальний сет розпочався з переваги Олени Рибакіної – вона виграла перші три гейми. Та Еліна Світоліна зуміла зрівняти рахунок та вийти вперед – 5:4. У вирішальному геймі українській тенісистці знадобилося сім матч-пойнтів, аби виграти сет та бронзову медаль.

Додамо, що бронза Еліни Світоліної є першою в історії України медаллю в тенісі на Олімпіаді. Загалом на Олімпійських Іграх в Токіо українська збірна вже завоювала п’ять медалей, усі – бронзові: Дар’я Білодід відзначилася в дзюдо, Ігор Рейзлін – у фехтуванні, Олена Костевич та Олег Омельчук – у командній стрільбі, а Михайло Романчук – у плаванні.

26-річна Еліна Світоліна – найкраща українська тенісистка та шоста ракетка світу. Це вже її друга Олімпіада: у Ріо-де-Жанейро в 2016 році вона обіграла тодішню першу ракетку світу Серену Вільямс та дійшла до чвертьфіналу змагань. На її рахунку 15 перемог у турнірах WTA в одиночному розряді та дві – у парному.