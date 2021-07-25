Ігор Рейзлін приніс збірній Україні бронзову медаль на Олімпіаді у Токіо

Український шпажист Ігор Рейзлін здобув бронзову медаль на Олімпіаді-2020 в Токіо. Для збірної України це друга медаль на змаганнях.

На шляху до нагороди Ігор Рейзлін почергово здобув перемогу над Бенджаміном Стеффеном (15:12) та Максом Хайзнером (15:12) зі Швейцарії, єгиптянином Мохаммедом Ель-Саєдом (15:13), і поступився лише у півфіналі французу Роману Канноне (10:15).

У матчі за бронзову нагороду українець виявився сильнішим за італійця Андреа Сантареллі. Хоча Рейзлін на старті поступався з рахунком 0:3, але зумів зрівняти рахунок та здобути перемогу 15:12.

Для Ігоря Рейзліна це перша нагорода на Олімпіаді, адже 37-рчний шпажист лише дебютував на Іграх.

Зазначимо, що для збірної України це друга нагорода на Олімпіаді-2020. До цього теж бронзову нагороду здобула дзюдоїстка Дарія Білодід.