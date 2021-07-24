Білодід розплакалася після перемоги в бронзовому фіналі Олімпіади

20-річна українська дзюдоїстка Дар’я Білодід виборола бронзову медаль у ваговій категорії до 48 кг на Олімпійських іграх у Токіо (Японія).

В поєдинку за бронзу Білодід здолала представницю Ізраїлю Ширу Рішоні.

Це перша медаль для України на цій Олімпіаді та перша за часи незалежності нагорода у жіночому дзюдо, повідомили в Національному олімпійському комітеті.

Після перемоги українська спортсменка не змогла стримувати емоцій.

фото НОК, IJF, #Tokyo2020

«Я віддала всі сили, які тільки залишилися, адже останню сутичку проводила на голден скор, це неймовірно важко і виснажливо. Для мене важливо налаштуватися, адже після бою, який я програла, настрій був на нулі. Дуже допомогла мама, яка є і моєю тренеркою, налаштовувала мене, знайшла потрібні слова», – зазначила дзюдоїстка у коментарі після поєдинку.

У відбіркових поєдинках Дар’я не мала особливих проблем проти Мілікі Ніколич із Сербії та потужної Катаріни Кошти з Португалії.

Однак у півфіналі сил не вистачило, і Білодід поступилась іменитій японці Фуні Тонакі, яку, до слова, раніше двічі перемагала у фіналах чемпіонатів світу в 2018 та 2019 роках. В основні чотири хвилини українка з японкою не змогли виявити переможницю, і Тонакі лише на третій хвилині в додатковий час змогла перемогти іппоном.

До слова, у фіналі Тонакі сенсаційно поступилася представниці Косово Дістрії Краснікі.