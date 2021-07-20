Львів'яни зможуть стежити за змаганнями олімпійців у безкоштовній фан-зоні, яку облаштують у внутрішньому дворику Ратуші

У дворику львівської Ратуші облаштують безкоштовну фан-зону, де транслюватимуть змагання Олімпійських Ігор-2020, що проходитимуть у Токіо. Про це ZAXID.NET повідомили у джерела у львівській мерії. Це перша така ініціатива з боку місцевої влади, раніше фан-зони організовували лише для великих футбольних турнірів – чемпіонатів світу чи Європи.

Фан-зона у дворику Ратуші працюватиме упродовж усієї Олімпіади, з 23 липня по 8 серпня. Тут встановлять великий екран, лавки та пуфи для зручного перегляду змагань олімпійців. У фан-зоні також діятиме розважальна програма, будуть ведучі. Вхід на територію фан-зони буде вільним.

Працюватиме фан-зона із 10:00 до 17:00.

Нагадаємо, Львівщину на Олімпіаді в Токіо представлять восьмеро спортсменів: Христина Погранична, Оксана Лівач, Алла Черкасова, Станіслав Горуна, Павло Коростильов, Олена Старікова, Вероніка Марченко та Тетяна Кіт. Загалом Україну на Олімпіаді представлятимуть 158 спортсменів. Суспільний телеканал UA: Перший транслюватиме Олімпіаду практично цілодобово.