На Олімпіаді 2016 року Еліна Світоліна обіграла тодішню першу ракетку світу Серену Вільямс

П’ять українських тенісисток кваліфікувалися на літні Олімпійські ігри 2020 у Токіо. Офіційне повідомлення щодо складу національної команди на Олімпіаді Федерація тенісу України отримала 29 червня.

Так, Україну на Олімпіаді в Токіо представлять Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Марта Костюк, які кваліфікувалися ще раніше, а також Людмила Кіченок та Надія Кіченок. Додамо, що у заявці Федерації були також Катаріна Завацька, Сергій Стаховський та Денис Молчанов, проте їхню участь у змаганнях Національний олімпійський комітет ще не підтвердив.

26-річна п’ята ракетка світу Еліна Світоліна виступить на Олімпіаді вдруге. На змаганнях 2016 року в Ріо-де-Жанейро українка перемогла, зокрема, тодішню першу ракетку світу Серену Вільямс та дійшла до чвертьфіналу, де поступилася чеській тенісистці Петрі Квітовій.

У парному розряді на Олімпіаді 2016 року також брали участь і 28-річні сестри-близнючки Людмила та Надія Кіченок. Надія Кіченок посідає 896 місце в рейтингу WTA, її сестри Людмили в рейтингу немає взагалі.

Олімпіада в Токіо стане дебютною для 21-річної Даяни Ястремської (38 ракетка світу) та 19-річної Марти Костюк (70 місце в рейтингу WTA). Ястремська має три титули турнірів WTA, Костюк – два юніорські титули на турнірах Великого шолому.

Додамо, що чотири українські тенісистки кваліфікувалися на участь у Вімблдонському турнірі. Марта Костюк та Катерина Козлова розпочнуть змагання вже сьогодні, 29 червня, а наступного дня на корт вийдуть Еліна Світоліна та Леся Цуренко.