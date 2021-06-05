Марта Костюк перемогла росіянку Варвару Грачову на Ролан Гаррос

18-річна українська тенісистка Марта Костюк вперше у дорослій кар’єрі вийшла до четвертого раунту турніру Великого шлему. В суботу, 5 червня, вона обіграла 20-річну росіянку Варвару Грачову на турнірі Ролан Гаррос (Відкритий чемпіонат Франції).

Натомість інша українська тенісистка Еліна Світоліна вилетіла з турніру на третьому раунді, програвши чешці Барборі Крейчиковій.

Як пише «Суспільне», між собою Костюк та Грачова зустрічалися двічі: по одній перемозі було у кожної зі спортсменок. Але в Парижі боротьби не було – Марта Костюк за годину розібралася зі своєю суперницею.

На старті матчу тенісистки обмінялися успішними подачами, після чого Марта взяла сім геймів поспіль – перетворила 1:1 в 6:1, а також повела 2:0 у другій партії. Під час цієї серії росіянка практично нічого не могла протиставити українці, хоча й заробила три брейк-пойнти, але жодного не реалізувала.

У другій партії Грачова змогла перервати стрік з виграних геймів поспіль від Костюк, але не більше того. Росіянка взяла два гейми, обидва на своїй подачі, а Марта Костюк упевнено за 30 хвилин виграла сет і матч – 6:2 у другій партії.

Загалом матч між Костюк та Грачовою тривав 60 хвилин – 6:1, 6:2 на користь українки. 18-річна Марта Костюк продовжує свій шлях на Ролан Гаррос і уперше в дорослій кар'єрі виходить у четвертий раунд турніру Великого шлему.

У Варвари Грачової за час гри було 29 невимушених помилок. У Марти Костюк – лише 11. Українка реалізувала 4/6 брейк-пойнтів на подачах суперниці, Грачова – 0/3.

У четвертому раунді Марта зіграє проти переможниці матчу між Ігою Свйонтек (чинна чемпіонка Ролан Гаррос) та Аннетт Контавейт. Ця перемога фактично гарантує Марті Костюк участь на Олімпіаді-2020 в Токіо в особистому розряді. Після Ролан Гаррос українка підійметься на найвище місце в кар'єрі у світовому рейтингу: зараз на 77-му місці. На Олімпіаду потрапляють автоматично топ-56 світового рейтингу.