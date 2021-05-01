32-річний Олександр Долгополов прийняв рішення завершити кар'єру тенісиста

Відомий український тенісист Олександр Долгополов оголосив про завершення професійної кар’єри. Про це він написав у своєму Instagram.

«Друзі, хочу оголосити, що завершую спортивну карʼєру. Це була незвичайна подорож довжиною у все моє свідоме життя. На жаль, за кілька років, через декілька операцій на кисті, я не зміг повернутися на той рівень, який потрібен для виступів там, де я себе бачу, а грати з обмеженнями і болем не бачу сенсу», – пояснив тенісист.

Долгополов подякував усім, хто його підтримував, окремо відзначивши батьків, сестру, свою команду та спонсорів.

«Далі я планую займатися бізнесом, від тенісного життя на найближчий час я відійду, а далі життя покаже. Чи залишатися в публічному полі, я ще не вирішив, це залежить скоріше від вас», – розповів тенісист про свої подальші плани.

Також тенісист опублікував відео з найкращими моментами своїх виступів.

Тенісист також наголосив, що поки не знає, чи залишатися публічним.

Олександр Долгополов професійно займався тенісом з дитинства, а до рейтингів ATP почав потрапляти з 2006 року.

В активі 32-річного Долгополова – чотири перемоги на турнірах ATP (Асоціації тенісистів-професіоналів). На турнірах «Великого шолому» найкращим результатом українця є вихід до чвертьфіналу Australian Open в 2011 році.

Свій останній матч на турнірах ATP Долгополов провів у 2018 році. Свій останній матч Олександр провів 2018-го на турнірі категорії «Мастерс» в Римі, поступившись сербу Новаку Джоковичу. За свою кар'єру Долгополов завоював три титули в одиночному розряді. Останній – 2017 року на турнірі в Буенос-Айресі.

Після цього він переніс дві операції на кисті і пропустив половину сезону 2018 року і ввесь сезон 2019 року. Українець планував повернутися до виступів у 2020 році, але так і не провів жодного матчу.