В біологічних зразках Ястремської був виявлений метаболіт местеролона

Українка Даяна Ястремська незабаром може повернутися до тенісних матчів. Її виправдали у справі про умисне вживання допінгу. Про це повідомила сама тенісистка на своїй сторінці в Facebook.

Ястремська розповіла, що отримала рішення незалежного трибуналу, який визнав, що заборонений препарат потрапив в її організм в наслідок недбалості, а не спеціально.

Тепер Українка може повернутися до змагань, але вже точно пропустить третій турнір Великого шолома Вімблдон, оскільки сітка турніру вже закрита, на цьому тижні проходять Кваліфікаційні матчі. Але Даяна потрапила до складу збірної України з тенісу для участі в Олімпійських Іграх в Токіо.

Даяна отримала позитивний допінг-тест у листопаді 2020 року. У неї виявили местеролон.

У січні ITF (Міжнародна федерація тенісу) відсторонила її від змагань на час розгляду. Ястремська спочатку оскаржувала дискваліфікацію двічі в ITF і двічі в Спортивному арбітражному суді в Лозанні. І ось тепер її визнали невинною.

На момент завершення виступів у 2020 році Ястремська була 37-ю ракеткою світу і другою ракеткою України після Еліни Світоліної.

20-річна Даяна Ястремська на юніорському рівні досягала шостої сходинки світового рейтингу, була фіналісткою Вімблдонського турніру 2016 року серед дівчат в одиночному розряді, та фіналісткою Відкритого чемпіонату Австралії 2016 року в парному розряді.

На дорослому рівні у липні 2018 року Ястремська піднялася в першу сотню рейтингу тенісисток, першою із тих, хто народився у 2000-х роках. 14 жовтня того ж року вона здобула свій перший титул в WTA турі, вигравши Відкритий чемпіонат Гонконгу.