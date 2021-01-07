Ястремську відсторонили через позитивний тест на допінг

Українська тенісистка Даяна Ястремська тимчасово відсторонена від змагань через позитивний тест на допінг. Про це повідомила прес-служба ITF.

Міжнародна федерація тенісу зазначила, що Ястремська здала тест сечі 24 листопада 2020 року, зразок був відправлений до лабораторії, акредитованої Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) в Монреалі.

У зразку був виявлений метаболіт местеролона.

«Позитивні тести на речовини цієї групи передбачають обов'язкове тимчасове відсторонення від змагань. Ястремській було пред'явлено звинувачення в порушенні антидопінгових правил відповідно до статті 2.1 програми (наявність забороненої речовини в пробі гравця), і вона була тимчасово відсторонена з 7 січня 2021 року», – йдеться в повідомленні ITF.

Сама Ястремська у своєму коментарі в Twitter заявила, що ніколи не вживала препаратів, що покращують працездатність, або заборонених речовин.

20-річна Даяна Ястремська на юніорському рівні досягала шостої сходинки світового рейтингу, була фіналісткою Вімблдонського турніру 2016 року серед дівчат в одиночному розряді, та фіналісткою Відкритого чемпіонату Австралії 2016 року в парному розряді.

На дорослому рівні у липні 2018 року Ястремська піднялася в першу сотню рейтингу тенісисток, першою із тих, хто народився у 2000-х роках. 14 жовтня того ж року вона здобула свій перший титул в WTA турі, вигравши Відкритий чемпіонат Гонконгу.

29-а ракетка світу Ястремська планувала почати змагатися в лютому. З 1 по 7 січня вона планувала взяти участь в турнірі категорії WTA 500 в Мельбурні, потім в Australian Open.