Христина Погранична виборола ліцензію на право представляти Україну на Олімпіаді в Токіо ще у 2019 році

Виконком Національного олімпійського комітету затвердив склад збірної України для участі в Олімпійських Іграх в Токіо, які триватимуть з 23 липня по 8 серпня. Україну на Олімпіаді представлятимуть 158 спортсменів у 25 видах спорту, зокрема і семеро атлетів з Львівщини.

Як повідомило 7 липня управління молоді та спорту ЛОДА, в Токіо поїдуть борчині вільного стилю Оксана Лівач та Алла Черкасова, велосипедистка Олена Старікова, каратист Станіслав Горуна, лучниця Вероніка Марченко, майстер кульової стрільби Павло Коростильов та художня гімнастка Христина Погранична.

18-річна львів’янка Христина Погранична виборола ліцензію на право представляти Україну на Олімпіаді в Токіо ще у 2019 році, коли дебютувала в дорослій збірній і зайняла 12 місце у світовій першості. У сезоні 2021 року вона вже завоювала чотири медалі Кубку України з художньої гімнастики, бронзу на Кубку світу в Мінську та увійшла в десятку найкращих гімнасток на Кубку світу в Ташкенті. Змагання Кубку світу у Варні була змушена пропустити через коронавірус.

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24-річна борчиня Оксана Лівач також вперше поїде на Олімпіаду. Раніше вона ставала бронзовою призеркою Чемпіонату світу у ваговій категорії до 50 кг, чемпіонкою Європи та срібною призеркою Чемпіонату Європи, а також срібною призеркою Європейських ігор.

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32-річна Алла Черкасова вже має досвід виступів на Олімпіаді. На змаганнях 2016 року в Ріо-де-Жанейро вона посіла 11 місце у ваговій категорії до 75 кг. У 2018 році вона стала чемпіонкою світу з боротьби у ваговій категорії до 68 кг, наступного року – чемпіонкою Європи. Також у її активі бронза Чемпіонату світу, срібло та три бронзи Чемпіонатів Європи, а також бронза Європейських ігор.

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32-річний капітаном національної збірної з карате Станіслав Горуна поїде на Олімпіаду вперше. Зараз він посідає п’яте місце в олімпійському рейтингу та четверте у світовому в категорії куміт́е (-75 кг). Станіслав Горуна перемагав у Всесвітніх іграх та Європейських іграх, був бронзовим призером Чемпіонату світу 2014 року, триразовим переможцем серії турнірів K1 PremierLeague, багаторазовий срібним та бронзовим призером Чемпіонатів Європи. У 2020 році балотувався до Львівської міської ради від «Самопомочі».

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23-річний стрілець Павло Коростильов був чемпіоном юнацьких Олімпійських ігор у 2014 році. У 2017 році він двічі здобув золото Чемпіонату Європи у змаганнях зі стрільби з пістолета з 25 та 50 метрів, наступного року став чемпіоном світу. У 2019 році Павло Коростильов двічі став чемпіоном Європи.

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25-річна велогонщиця Олена Старікова з 2010 по 2017 рік була багаторазовою чемпіонкою України з різних видів велоспорту на треку. У 2017 році стала володоркою Кубку Світу у спринті, у 2018 році здобула срібло Чемпіонату Європи у командному спринті. У 2019 році виборола срібло Чемпіонату світу, яке стало першою медаллю для України на Чемпіонатах світу з 2008 року, цього ж року здобула ще срібло і бронзу Чемпіонату Європи. У 2020 році стала Чемпіонкою Європи з велотреку та бронзовою призеркою Кубку світу.

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28-річна лучниця Вероніка Марченко на Олімпійських Іграх 2016 року посіла 17 місце. Була Чемпіонкою Європи у 2016 та 2017 роках, також здобула бронзу Кубку світу 2017 року та Чемпіонату світу серед військовослужбовців 2018 року.

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