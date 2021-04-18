Львівська гімнастка має представляти Україну на найближчих Олімпійських Іграх у Токіо

Львів’янка Христина Погранична показала 10-й результат у багатоборстві на Кубку Світу з художньої гімнастики, який завершився 18 квітня в Ташкенті. Інша українка, киянка Вікторія Онопрієнко, показала 13 результат. Погранична кваліфікувалася у фінали з булавами та стрічкою, а Онопрієнко – у фінал зі стрічкою.

Христина Погранична два тижні тому перехворіла коронавірусом, проте це не завадило їй показати високий результат. Кубок Світу в Ташкенті був першим міжнародним змаганням для львів’янки в цьому сезоні.

Також на Кубку Світу в групових вправах у складі Національної збірної виступали ще три львів’янки – Марія Височанська, Маріола Боднарчук та Анастасія Возняк. Українська команда зайняла шосте місце у багатоборстві і вийшла у два фінали, фінішувавши в обох з п’ятим результатом.

Як інформував ZAXID.NET, у березні Христина Погранична виборола чотири медалі на Кубку України – дві срібні та дві бронзові. Львівська гімнастка має представляти Україну на найближчих Олімпійських Іграх, які планують провести цьогоріч у Токіо.