Львів'янин Павло Коростильов став чемпіоном Європи зі стрільби

Павло Коростильов став чемпіоном Європи

На чемпіонаті Європи зі стрільби з малокаліберної зброї після чотирьох днів змагань збірна України здобула дві золоті нагороди. До обох з них доклався львів'янин Павло Коростильов. Спочатку він в команді разом з Віктором Банкіним і Олегом Омельчуком виграли командне золото у вправі МП-6. А згодом сам Коростильов піднявся на першу сходинку п’єдесталу у вправі МП-10, повідомляє НОК України.

Також львів'янин здобув срібло в команді разом з Володимиром Пастернаком і Максимом Городинцем. Ще одну срібну нагороду він отримав з Оксаною Ковальчук у стрільбі з дистанції 50 м в змаганнях змішаних команд, де до числа призерів потрапили одразу дві українські пари. Третє місце посіли більш досвідчені Олена Костевич з Омельчуком.

За підсумками перших маємо вже дев’ять нагород: 2 золоті, 2 срібні і 5 бронзових.