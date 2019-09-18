Львів'янин Павло Коростильов став чемпіоном Європи зі стрільби

СпортІгор Саджениця, сьогодні, 11:31500

До теми

Львів'янин Павло Коростильов став чемпіоном Європи зі стрільби
фото НОК України
Павло Коростильов став чемпіоном Європи

На чемпіонаті Європи зі стрільби з малокаліберної зброї після чотирьох днів змагань збірна України здобула дві золоті нагороди. До обох з них доклався львів'янин Павло Коростильов. Спочатку він в команді разом з Віктором Банкіним і Олегом Омельчуком виграли командне золото у вправі МП-6. А згодом сам Коростильов піднявся на першу сходинку п’єдесталу у вправі МП-10, повідомляє НОК України.

Також львів'янин здобув срібло в команді разом з Володимиром Пастернаком і Максимом Городинцем. Ще одну срібну нагороду він отримав з Оксаною Ковальчук у стрільбі з дистанції 50 м в змаганнях змішаних команд, де до числа призерів потрапили одразу дві українські пари. Третє місце посіли більш досвідчені Олена Костевич з Омельчуком.

За підсумками перших маємо вже дев’ять нагород: 2 золоті, 2 срібні і 5 бронзових.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Як продавець львівського «Ашану» став зіркою волейболу.
Історія Юрія Семенюка ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
Залиште відгук