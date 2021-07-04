Христина Погранична стала бронзовою призеркою Кубка світу у Мінську
Це перша медаль національної збірної на міжнародному рівні у 2021 році
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Христина Погранична завоювала бронзову медаль на World Challenge Cup 2021 FIG - першу у цьому спортивному сезоні для збірної України
Сьогодні у Мінську (Білорусь) завершився World Challenge Cup 2021 FIG. У багатоборстві львівська гімнастка Христина Погранична посіла шосте місце і кваліфікувалася у всі чотири фінали.
Сьогодні у фіналах зі стрічкою вона із результатом 22,250 виборола бронзову медаль. У вправі з булавами львів‘янка зупинилася за крок до п‘єдесталу - із результатом 25,75 бала посіла 4 сходинку. Чудово гімнастка виконала вправу із м‘ячем і, отримавши 25,3 бала, заняла шосту сходинку. І у фінальній вправі з обручем посіла сьоме місце.
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