Павло Коростильов пройшов у фінал змагань з стрільби із пневматичного пістолета, однак у трійку лідерів не увійшов

Львів’янин Павло Коростильов посів четверте місце у фіналі змагань з кульової стрільби на Олімпійських іграх-2020, що проходять у Токіо. Про це повідомили у відділені НОК України у Львівській області в суботу, 24 липня.

23-річний Павло Коростильов дійшов до фіналу змагання зі стрільби з пневматичного пістолета з 10 метрів серед чоловіків. Львів'янин практично постійно перебував у трійці кращих, але зірвав вирішальний постріл, вибивши лише 8.4 бали, і залишився за межею трійки призерів.

Таким чином Коростильов посів четверте місце у фіналі, і це поки найкращий результат українців на Олімпійських іграх. Призером у цих змаганнях став іранець Джавад Форугі, друге місце посів серб Дамір Мікец, а третє – китаєць Пан Вей.

Додамо, що Павло Коростильов упродовж 1-2 серпня ще буде змагатись у стрільбі з швидкострільного пістолета з 25 метрів.

Нагадаємо, Олімпійські ігри-2020 проходять з 23 липня по 8 серпня у Токію. У дворику львівської Ратуші працює безкоштовна фан-зона, де можна переглядати змагання. Суспільний телеканал UA: Перший транслюватиме Олімпіаду практично цілодобово.