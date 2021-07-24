23-річний львів’янин здобув четверте місце у змаганнях зі стрільби на Олімпіаді
Це поки що найкращий результат України
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Львів’янин Павло Коростильов посів четверте місце у фіналі змагань з кульової стрільби на Олімпійських іграх-2020, що проходять у Токіо. Про це повідомили у відділені НОК України у Львівській області в суботу, 24 липня.
23-річний Павло Коростильов дійшов до фіналу змагання зі стрільби з пневматичного пістолета з 10 метрів серед чоловіків. Львів'янин практично постійно перебував у трійці кращих, але зірвав вирішальний постріл, вибивши лише 8.4 бали, і залишився за межею трійки призерів.
Таким чином Коростильов посів четверте місце у фіналі, і це поки найкращий результат українців на Олімпійських іграх. Призером у цих змаганнях став іранець Джавад Форугі, друге місце посів серб Дамір Мікец, а третє – китаєць Пан Вей.
Додамо, що Павло Коростильов упродовж 1-2 серпня ще буде змагатись у стрільбі з швидкострільного пістолета з 25 метрів.
Нагадаємо, Олімпійські ігри-2020 проходять з 23 липня по 8 серпня у Токію. У дворику львівської Ратуші працює безкоштовна фан-зона, де можна переглядати змагання. Суспільний телеканал UA: Перший транслюватиме Олімпіаду практично цілодобово.