У Токіо почалися Літні Олімпійські ігри

У п'ятницю, 23 липня, у Токіо відбулась урочиста церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор. Вперше в історії відкриття Олімпіади відбулось майже без глядачів.

Церемонія почалася о 14:00 за київським часом за участі менше ніж тисячі людей на Олімпійському стадіоні, що вміщує 68 тис. глядачів. Делегації країн-учасників були скорочені, спортсменів тестували на коронавірусне захворювання, а на самій церемонії вони були у захисних масках.

Ще навесні 2021 року оргкомітет вирішив не допускати на стадіони іноземців з міркувань епідбезпеки, але за менш як три тижні заборонив приходити і глядачам із Японії – на тлі поширення коронавірусу в Токіо.

Втім, глядачів таки пускатимуть на трибуни на стадіонах за межами Токіо, де відбуватимуться змагання із зокрема спортивної ходьби, софтболу, бейсболу, футболу і марафон.

А в умовах порожніх стадіонів обіцяють вмикати інтершум, щоб створити хоча б якусь атмосферу присутності глядачів.

Перші медалі розігруватимуть уже в суботу, 24 липня. На Іграх представлені 50 видів спорту – з них чотири (серфінг, карате, скелелазіння й скейтбординг) уперше в історії. Всього в змаганнях візьмуть участь близько 11 тис. спортсменів, які представляють 204 національних олімпійських комітети. Україну на змаганнях представлятимуть 157 спортсменів, які виступають у 25 видах спорту.