У дворику львівської Ратуші запрацювала олімпійська фан-зона
Тут транслюватимуть виступи олімпійців із 10:00 до 17:00
У п’ятницю, 23 липня, у дворику львівської Ратуші офіційно відкрили безкоштовну фан-зону Lviv Olympic Space. Тут транслюватимуть змагання Олімпійських Ігор-2020, що проходять у японському Токіо.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
Вхід на територію фан-зони безкоштовний. Зайти можна через головний вхід у Ратушу або ж із протилежного боку. Фан-зона працюватиме з 10:00 до 17:00.
«Це відкритий простір, там багато місця, таких м’яких пуфів. Людина може прийти і подивитися саму трансляцію. Зазначу, що ми отримали від UA:Перший і від олімпійського комітету дозвіл на офіційну трансляцію», – розповів керівник міського управління спорту Антон Нікулін.
Ігровий день на Олімпіаді стартує о третій ночі. А львівська фан-зона працюватиме з 10:00 і до 17:00.
Нагадаємо, Львівщину на змаганнях представлятимуть 8 спортсменів:
Павло Коростильов, кульова стрільба – 23-24 липня (пневматичний пістолет, 10 м), 1-2 серпня (швидкострільний пістолет, 25 м).
Вероніка Марченко, стрільба з лука – 23, 27-30 липня (індивідуальні змагання), 25 липня (командні змагання).
Олена Старікова, велосипедний спорт (трек) – 2 серпня (командний спринт), 4-5 серпня (кейрін), 6-8 серпня (спринт).
Алла Черкасова, вільна боротьба (вагова категорія до 68 кг) – 2-3 серпня.
Тетяна Кіт, вільна боротьба (вагова категорія до 57 кг) – 4-5 серпня.
Оксана Лівач, вільна боротьба (вагова категорія до 50 кг) – 6-7 серпня.
Станіслав Горуна, карате (куміте до 75 кг) – 6 серпня.
Христина Погранична, художня гімнастика (особиста першість) – 6-7 серпня.
Виступи наших спортсменів зазвичай стартують пізно вночі. Все через велику різницю у часі з Японією. До речі, у дворику Ратуші будуть розповідати про різні особливості цієї східної країни.
«Це будуть майстер-класи для дітей японської мови. Діти будуть вирізати різні побажання для спортсменів японською, будуть вчити, малювати. Також побажання будемо ліпити на великому банері і відправляти його нашим спортсменам-олімпійцям», — пояснила заступниця керівника міського управління спорту Ксенія Пилипів.
А ще у фан-зоні є розважальні зони віртуальної реальності та кіберспорту, місце для скелелазіння та гри у корфбол. Крім цього, спортивні школи підготували активності для всіх охочих.
«Будемо проводити різного роду майстер-класи, зокрема будуть проведені тренування на тренажері веслувальному: на байдарці і каное. Дамо змогу всім бажаючим, будемо по максимуму залучати дітей», — розповів Тарас Тимчій, директор ДЮСШ ім. Анатолія Дідуха.
Вболівальникам, яких на відкриття завітало чимало, сподобалася атмосфера фан-зони.
«Ми прийшли вболівати за наших спортсменів на Олімпійських іграх. Прийшли у фан-зону, тут буде весело. Багато молоді, багато спортсменів», — каже вболівальник Максим.
«Я прийшов подивитися, як сьогодні буде виступати збірна України. Ця фан-зона дуже прикольна. Тільки що я ліз по скелі і виліз на сам верх», — додав львів’янин Маркіян.
Олімпійська фан-зона працюватиме у дворику Ратуші до закінчення змагань 8 серпня.
Нагадаємо, Львівщину на Олімпіаді в Токіо представлять восьмеро спортсменів: Христина Погранична, Оксана Лівач, Алла Черкасова, Станіслав Горуна, Павло Коростильов, Олена Старікова, Вероніка Марченко та Тетяна Кіт. Загалом Україну на Олімпіаді представлятимуть 158 спортсменів. Суспільний телеканал UA: Перший транслюватиме Олімпіаду практично цілодобово.