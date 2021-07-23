У п’ятницю, 23 липня, у дворику львівської Ратуші офіційно відкрили безкоштовну фан-зону Lviv Olympic Space. Тут транслюватимуть змагання Олімпійських Ігор-2020, що проходять у японському Токіо.

Вхід на територію фан-зони безкоштовний. Зайти можна через головний вхід у Ратушу або ж із протилежного боку. Фан-зона працюватиме з 10:00 до 17:00.

«Це відкритий простір, там багато місця, таких м’яких пуфів. Людина може прийти і подивитися саму трансляцію. Зазначу, що ми отримали від UA:Перший і від олімпійського комітету дозвіл на офіційну трансляцію», – розповів керівник міського управління спорту Антон Нікулін.

Ігровий день на Олімпіаді стартує о третій ночі. А львівська фан-зона працюватиме з 10:00 і до 17:00.

Нагадаємо, Львівщину на змаганнях представлятимуть 8 спортсменів:

Павло Коростильов, кульова стрільба – 23-24 липня (пневматичний пістолет, 10 м), 1-2 серпня (швидкострільний пістолет, 25 м).

Вероніка Марченко, стрільба з лука – 23, 27-30 липня (індивідуальні змагання), 25 липня (командні змагання).

Олена Старікова, велосипедний спорт (трек) – 2 серпня (командний спринт), 4-5 серпня (кейрін), 6-8 серпня (спринт).

Алла Черкасова, вільна боротьба (вагова категорія до 68 кг) – 2-3 серпня.

Тетяна Кіт, вільна боротьба (вагова категорія до 57 кг) – 4-5 серпня.

Оксана Лівач, вільна боротьба (вагова категорія до 50 кг) – 6-7 серпня.

Станіслав Горуна, карате (куміте до 75 кг) – 6 серпня.

Христина Погранична, художня гімнастика (особиста першість) – 6-7 серпня.

Виступи наших спортсменів зазвичай стартують пізно вночі. Все через велику різницю у часі з Японією. До речі, у дворику Ратуші будуть розповідати про різні особливості цієї східної країни.

«Це будуть майстер-класи для дітей японської мови. Діти будуть вирізати різні побажання для спортсменів японською, будуть вчити, малювати. Також побажання будемо ліпити на великому банері і відправляти його нашим спортсменам-олімпійцям», — пояснила заступниця керівника міського управління спорту Ксенія Пилипів.

А ще у фан-зоні є розважальні зони віртуальної реальності та кіберспорту, місце для скелелазіння та гри у корфбол. Крім цього, спортивні школи підготували активності для всіх охочих.

«Будемо проводити різного роду майстер-класи, зокрема будуть проведені тренування на тренажері веслувальному: на байдарці і каное. Дамо змогу всім бажаючим, будемо по максимуму залучати дітей», — розповів Тарас Тимчій, директор ДЮСШ ім. Анатолія Дідуха.

Вболівальникам, яких на відкриття завітало чимало, сподобалася атмосфера фан-зони.

«Ми прийшли вболівати за наших спортсменів на Олімпійських іграх. Прийшли у фан-зону, тут буде весело. Багато молоді, багато спортсменів», — каже вболівальник Максим.

«Я прийшов подивитися, як сьогодні буде виступати збірна України. Ця фан-зона дуже прикольна. Тільки що я ліз по скелі і виліз на сам верх», — додав львів’янин Маркіян.

Олімпійська фан-зона працюватиме у дворику Ратуші до закінчення змагань 8 серпня.

Нагадаємо, Львівщину на Олімпіаді в Токіо представлять восьмеро спортсменів: Христина Погранична, Оксана Лівач, Алла Черкасова, Станіслав Горуна, Павло Коростильов, Олена Старікова, Вероніка Марченко та Тетяна Кіт. Загалом Україну на Олімпіаді представлятимуть 158 спортсменів. Суспільний телеканал UA: Перший транслюватиме Олімпіаду практично цілодобово.

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