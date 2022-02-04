Львівські спортсмени, які завоюють золоту медаль на зимових Олімпійських іграх 2022, отримають від міста квартиру. Про це розповів міський голова Львова Андрій Садовий під час офіційного підняття Олімпійського прапора біля Ратуші. Загалом на головні зимові спортивні змагання поїхали семеро львів’ян.

Сьогодні, 4 лютого, у столиці Китаю Пекіні стартують зимові Олімпійські ігри 2022. Вони триватимуть до 20 лютого, а опісля розпочнеться Паралімпіада. Участь у змаганнях візьмуть семеро львів’ян.

Це Антон Дукач, Олена Стецків, Ігор Стахів, Олена Смага, Андрій Лисецький – усі санний спорт, а також Павло Баль та Василь Кравчук – лижні перегони/біатлон.

«Вони всі стипендіати міської ради і отримували фінансову підтримку впродовж тих років, коли готувалися до Олімпійських ігор. І в нас є традиційна практика: олімпійське золото – квартира від міста», – розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

«Розраховуємо на наших паралімпійців, адже вони показали хороші результати на Чемпіонаті світу, один навіть став чемпіоном. Чекаємо від них результатів. Бажаємо усім нашим спортсменам успіху. Якщо буде медаль – будемо дуже щасливими!», — додав начальник міського управління спорту Антон Нікулін.

Офіційне відкриття Олімпійських ігор розпочнеться о 13:55 на Національному стадіоні Пекіна, який також має іншу назву – «Пташине гніздо».

Як писав ZAXID.NET, на Олімпіаду-2022 в Пекіні допустять лише глядачів із Китаю. Учасники змагань щоденно здаватимуть тести на Covid-19, а невакцинованих учасників відправлять на 21-денний карантин після прибуття до Пекіна.

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