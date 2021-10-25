Атлети Олімпіади використовуватимуть спеціальний додаток, в якому будуть описувати свій стан

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) оголосив, що усі учасники зимової Олімпіади-2022 у Пекіні щодня проходитимуть тестування на коронавірус. Крім того, усі атлети та учасники Олімпіади, які не пройшли повну вакцинацію, повинні будуть відбути 21-денний карантин після прибуття в Пекін.

Як йдеться у повідомленні МОК, організатори Ігор визнаватимуть усі вакцини, які отримали визнання Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

«Учасник змагання може уникнути карантину, якщо буде щеплений усіма компонентами вакцини. Робити щеплення від Covid-19 слід за 14 днів до від'їзду в Китай», – йдеться у повідомленні.

Спортсмени, які пройшли вакцинацію, будуть звільнені від тритижневого карантину.

Організатори також представили план так званого «замкнутого циклу», який стосуватиметься перебування спортсменів у Олімпійському містечку. Наголошено, що на Олімпіаді будуть діяти суворі антикоронавірусні протоколи, щоб якомога швидше виявити заражених інфекцією осіб і їх контакти.

Всі атлети та персонал будуть проходити щоденне тестування на Covid-19. Водночас перебування на сторонніх об'єктах, не зазначених у переліку правил, буде суворо заборонено. Пересування атлетів суворо обмежать.

Квитки на ігри зимової Олімпіади і Паралімпіади в Пекіні зможуть придбати лише жителі материкової частини Китаю і які відповідають вимогам заходів протидії поширенню коронавірусу.

Також всі атлети будуть використовувати спеціальний додаток, в якому будуть описувати свій стан за аналогією з Іграми-2020 на Токіо.

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 року відбудуться з 4 до 20 лютого, а зимові Паралімпійські ігри з 4 до 13 березня.