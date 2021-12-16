На зимові Олімпійські ігри 2022 у Пекін поїдуть семеро львівських спортсменів

На зимові Олімпійські ігри 2022, які відбуватимуться у столиці Китаю Пекіні, поїдуть семеро львівських спортсменів. Це Антон Дукач, Олена Стецків, Ігор Стахів, Олена Смага, Андрій Лисецький – усі санний спорт, а також Павло Баль та Василь Кравчук – лижні перегони/біатлон. Про це повідомили у прес-службі ЛМР.

Також у повідомленні зазначено, що в межах Програми підтримки спортсменів-претендентів на участь у XXIV зимових Олімпійських іграх та XIII зимових Паралімпійських іграх із березня 2021 року до лютого 2022 року семеро спортсменів-львів’ян щомісяця отримують по 10 тис. грн.

26-річний Антон Дукач – український саночник. У 2012 році брав участь у юнацьких Олімпійських іграх в Австрії, де зайняв 4 місце. Вперше виступив на Олімпійських іграх 2018 у Південній Кореї. Тоді в одиночних санях Дукач зайняв 23 місце. Це був найкращий результат серед чоловіків-санкарів за часи незалежності України.

27-річна Олена Стецків – українська санкарка. Посіла 9-те місце в одномісних санях на зимових юнацьких Олімпійських іграх 2012 в Інсбруку. Учасниця зимових Олімпійських ігор 2014 року в Сочі. Випускниця Львівського училища фізичної культури, студентка Львівського державного університету фізичної культури. Тренери — Володимир Вахрушев, Іван Баїк, Олег Жеребецький (м. Львів). Представляє ФСТ «Колос» і СДЮШОР «Беркут» (Львів).

22-річний Ігор Стахів та 23-річний Андрій Лисецький – майстри спорту України. Срібні призери в загальному заліку національного Кубка світу сезону 2018/2019 серед чоловіків у з’їздах на двомісних санях (за підсумками дев’яти етапів). Також у них сьоме місце в командній естафеті чемпіонату Європи (Німеччина, Обергоф). У 2016 році були учасниками ІІ зимових юнацьких Олімпійських ігор у м. Ліллегаммер (Норвегія): Андрій Лисецький змагався у двомісних санях, Ігор Стахів – в одномісних. Тренери: Тарас Гарцула, Іван Баїк.

Олена Смага – у 2016 році перемогла у ІІ етапі молодіжного Кубка світу з санного спорту у канадському м. Калгарі.

Василь Кравчук і Павло Баль – представники Львівського регіонального центру «Інваспорт». Зимовий змагальний сезон 2020/2021 завершили у першій десятці світового рейтингу лижників та біатлоністів з інвалідністю.

24-річний Василь Кравчук – майстер спорту України міжнародного класу. Родом зі Сколівщини. В Інваспорт прийшов після важкої аварії. Спортсмена тренує Володимир Любіжанін. У 2019 році Кравчук у складі Національної паралімпійської збірної команди України з лижних перегонів та біатлону виборов дві бронзи на середній та довгій дистанціях, а також срібло у спринті. У березні 2021 році він став бронзовим призером Кубку світу з біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та порушеннями зору.

Павло Баль родом із Мостищини. Завершив цьогорічний сезон на 7-ій позиції світового рейтингу. В Інваспорт потрапив після ампутації ніг. Тренується під керівництвом Богдана Добрянського.

Нагадаємо, що до старту XXIV зимових Олімпійських ігор у Пекіні залишилося 50 днів. Вони відбуватимуться з 4 по 20 лютого 2022 року у столиці Китаю, Пекіні. На Олімпіаду-2022 в Пекіні допустять лише глядачів із Китаю. Учасники змагань щоденно здаватимуть тести на Covid-19, а невакцинованих учасників відправлять на 21-денний карантин після прибуття до Пекіна.