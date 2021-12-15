Олександра Назарова та Максим Нікітін представлятимуть Україну у танцях на льоду

Збірна України з фігурного катання відібралася на командний турнір зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Це означає, що українська команда входить до топ-10 світового рейтингу Міжнародного союзу ковзанярів (ISU). Про це повідомляє сайт ISU .

За медалі Ігор боротимуться команди з України, США, Канади, Японії, Китаю, Італії, Німеччини, Грузії, Чехії та ОКР (Росія знову не матиме права виступати під своїм прапором, її спортсмени виступатимуть під прапором Олімпійського комітету).

Згідно з регламентом командних змагань, до команди входять шість фігуристів: одиночниця, одиночник, спортивна пара та танцювальний дует.

Командний олімпійський турнір складається з двох частин: короткої та довільної програми. У короткій беруть участь усі 10 країн: по одному фігуристу чи парі від команди. Далі п'ять найкращих збірних вийдуть у другий етап, де змагатимуться у довільних програмах. За підсумками всіх прокатів визначаться найсильніші збірні Олімпіади. Ці виступи не впливатимуть на результати окремих дисциплін. Вперше командний турнір із фігурного катання був проведений на Олімпіаді-2014 у Сочі.

Зимові Олімпійські ігри 2022 пройдуть з 4 по 20 лютого. Столиця Китаю стане першим містом, в якому відбудеться як зимова, так і літня Олімпіада (2008 рік).

Також Україна уже сформувала команду, яка виступить на чемпіонаті Європи. Він відбудеться 10-16 січня 2022 року у Таллінні. У чоловічому одиночному катанні Україну представить Іван Шмуратко, в жіночому одиночному катанні – Анастасія Шаботова, в спортивних танцях на льоду – Олександра Назарова/Максим Нікітін та Марія Голубцова/Кіріл Бєлобров, у парному катанні – Софія Голіченко/Артем Даренський.

Команда була сформована за підсумками чемпіонату України, де чемпіонський титул вчетверте поспіль виграв Іван Шмуратко. Анастасія Шаботова стала триразовою чемпіонкою України серед жінок. У танцях на льоду перемогу в чемпіонаті України вшосте здобули Олександра Назарова та Максим Нікітін. Вони єдині з чинних чемпіонів України брали участь у попередній Олімпіаді-2018 у Пхенчхані.