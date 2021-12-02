Французи Пападакіс та Сізерон вважались фаворитами у танцях на льоду

Фінал Гран-прі з фігурного катання, який мав відбутися в Осаці (Японія) з 9 до 12 грудня, скасували. Про це повідомляється на сайті Міжнародної спілки ковзанярів (ISU).

Рішення про скасування фіналу Гран-прі прийняли через загрозу поширення нового штаму коронавірусної інфекції.

Раніше прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив про закриття кордонів для іноземців із 30 листопада. Так у країні відреагували на поширення нового штаму коронавірусу.

Минулого сезону через пандемію коронавірусу скасували фінал Гран-прі в Пекіні (Китай), а етапи проводились у форматі місцевих змагань. Цього року усі етапи пройшли у звичному режимі, навіть з публікою, і у кожному виді змагань були визначені шістки фіналістів.

Нагадаємо, Україна була представлена на етапах Гран-прі лише у танцях на льоду. Олександра Назарова та Максим Нікітін виступили, згідно регламенту, лише на одному етапі, так що навіть теоретично не мали шансів пройти у фінал.

Зараз ISU шукає можливість провести фінал Гран-прі наприкінці сезону.

Серія Гран-прі з фігурного катання сезону – комплекс щорічних комерційних турнірів з фігурного катання серед найкращих фігуристів планети (за рейтингом ISU), що складається з шести етапів, які проходять у США, Канаді, Італії (цьогоріч замінила китайський етап), Японії, Франції та Росії. Шість спортсменів (або пар), які показали найкращі результати у своїх дисциплінах, беруть участь у фіналі серії.