Габріелла Пападакіс та Гійом Сізерон

Російський суддя міжнародної категорії з фігурного катання Олександр Вєдєнін зробив гомофобську заяву, яка викликала скандал у світі спорту.

Суддя прокоментував перший в сезоні виступ французького танцювального дуету Габріела Пападакіс-Гійом Сізерон, які є головними суперниками російської пари Сініцина-Кацалпов в олімпійському сезоні. Вєдєнін зазначив, що дует Пападакіс-Сізерон катається «холодно», тому що партнер – нетрадиційної орієнтації, а це, на думку росіянина, заважає йому показувати на льоду справжнє кохання. А от росіяни, що мають традиційну орієнтацію, катаються емоційніше.

«Вони катаються класно, але холодно. Партнер – нетрадиційної орієнтації, і це не замаскуєш. Сініцина і Кацалапов можуть висловити справжнє кохання, як минулого року, і це може стати перемогою», – заявив суддя російському каналу Матч ТВ.

«Бути чоловіком – це зовсім не означає займатися сексом з жінкою», – заявив у відповідь Гійом Сізерон. Фігурист закликав не дозволяти неосвіченим людям оцінювати особисте життя кожного.

«Мужність, як і жіночність – це дуже особиста і прекрасна річ, яку не потрібно визначати нікому, крім вас самих, – вважає фігурист, – Те, що робить вас чоловіком, жінкою, небінарною людиною або кимось «середнім», не має нічого спільного з вашої сексуальною орієнтацією і тим більше з вашими здібностями, з вашої цінністю, з вашими навичками або з повагою, на яку ви заслуговуєте».

Гійом Сізерон вважає заяву судді дискримінаційною (фото Катерини Сліпченко)

Фігурист закликав Міжнародну спілку ковзанярів (ISU) підтримати його та не допустити гомофобії у світі фігурного катання. Фігуриста вже підтримали інші спортсмени. Усі вони вважають заяву російського судді дискримінаційною. Федерація фігурного катання Франції подала офіційну скаргу в ISU на суддю Вєдєніна.

Нагадаємо, фахівці очікують, що головна боротьба за олімпійське «золото» у танцях на льоду розгортнеться між французами Пападаіс-Сізероном, росіянами Сініциною-Кацалаповим. Можливо, у боротьбу зможуть втрутитись і американці, яким теж дісталося від російського судді. Зокрема, він назвав високі оцінки, які отримали Медісон Чок та Еван Бейтс на турнірі у Фінляндії «хуліганством».

Танцювальний дует Пападакіс-Сізерон є срібними призерами Олімпійських ігор, чотириразовими чемпіонами світу та п’ятиразовими чемпіонами Європи.