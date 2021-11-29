26 листопада ВООЗ скликала екстрену нараду для обговорення нового штаму коронавірусу B.1.1.529, який стрімко розповсюджується в ПАР, а вже через кілька днів його виявили в кількох десятках країн.

Якщо відносно нещодавно найбільше занепокоєння у вчених викликали особливо заразний штам коронавірусу «Дельта» та його різновид «Дельта плюс», то схоже, що тепер вже їх витісняє ще один наступник. Усього за 3 тижні B.1.1.529 став основним і майже єдиним, що розпізнається у ПАР при секвенуванні геному коронавірусу. Частина експертів вважають, що штам може виявитися стійкішим до вакцин, ВООЗ закликає не панікувати, але низка країн вже обмежила в'їзд на свої територію.

Новому штаму присвоїли назву «Омікрон», хоча після штаму «Лямбда» мали б йти «Ню» та «Ксі» (назви надають у порядку латинської абетки). ВООЗ пояснила пропуск літер тим, що штам «Ню» дуже співзвучний зі словом «новий» різними мовами, а «Ксі» не використовували, тому що це поширене прізвище в Китаї.

ZAXID.NET спробував розібратись чи дійсно нова мутація коронавірусу небезпечніша за інші відомі досі штами і зібрав усю актуальну інформацію щодо штаму коронавірусу «Омікрон».

Як працює штам «Омікрон» і які має симптоми

Фахівці пояснюють, що зараз у південній півкулі починається літо і на тлі потепління кількість заражень мала би знижуватись, однак у ПАР кількість пацієнтів із коронавірусом стрімко зростає. Пов'язується це перш за все з низьким рівнем вакцинації.

За попередніми даними, вперше «Омікрон» виявили в Ботсвані, 9 листопада, в організмі «пацієнта з ослабленим імунітетом, який не зміг подолати вірус і помер». Організм невакцинованого пацієнта не справився перш за все з аномальною кількість мутацій нового штаму – їх аж 32. Для порівняння, у «Дельти» було 8 мутацій.

Директор з геноміки Covid-19 в Інституті Сенгера Джеффрі Барретт, описав «Омікрон» як «безпрецедентну вибірку мутацій з чотирьох попередніх варіантів – Альфи, Бети, Гамми і Дельти».

Дві з наявних мутацій підвищують заразність вірусу та негативно позначаються на здатності імунних клітин розпізнавати його. Через це вірус успішно уникає імунних клітин людей, которі вже хворіли на Covid-19 – відбувається так звана «імунна втеча».

Біолог австрійського Інституту молекулярної біотехнології у Відні Ульріх Елінг припускає​, що штам може бути вшестеро заразнішим ніж Delta.

Втім, висока заразність ще не гарантує важчого перебігу хвороби. Вже відомо, що симптоматично новий штам дещо відрізняється від попередників. Жоден з госпіталізованих пацієнтів у ПАР не скаржився на втрату відчуття смаку або нюху. У частини був сильно прискорений пульс, підвищена температура і сильна втома. Точних даних щодо смертності наразі немає.

А як на новий штам реагують вакцини?

Така висока кількість мутацій ставить під сумнів ефективність наявних вакцин від коронавірусу, оскільки частина з них базується на «Альфа»-штамі.

Проте ВООЗ наголошує, що панікувати з цього приводу не варто. Остаточних результатів досліджень поки немає, а Pfizer та BioNTech у разі необхідності можуть адаптувати свою вакцину до нового штаму за 6 тижнів. Водночас компанія Moderna каже, що вже почала розробляти вакцину, яка зможе протистояти штаму «Омікрон». Головний медфахівець Moderna Пол Бертон зазначив, що в найближчі кілька тижнів стане відомо, наскільки ефективною є наявна вакцина від коронавірусу.

Натомість головний інфекціоніст США доктор Ентоні Фаучі зауважив, що, хоч повідомлення про «Омікрон» є тривожним сигналом, цілком можливо, що наявні вакцини зможуть запобігти важкому перебігу хвороби.

В Оксфордському ж університеті вважають, що існуючі вакцини «практично напевно будуть менш ефективними, хоча зможуть забезпечити певний ступінь захисту».

«Це погані новини, але про повну катастрофу не йдеться», – вважають біологи з Оксфорду.

Поки що Всесвітня організація охорони здоров'я пропонує прискорити вакцинацію проти коронавірусу для боротьби зі штамом «Омікрон». Особливо це стосується людей із груп ризику. Також рекомендується продовжити використовувати запобіжні заходи, такі як носіння масок, уникнення великих скупчень людей.

Чи варто остерігатись нового штаму?

29 листопада ВООЗ присвоїла штаму «Омікрон» категорію «дуже високого» рівня ризику для світу. В організації заявили, що ймовірність подальшого поширення «Омікрону» на глобальному рівні є високою. Попри це ВООЗ просить країни утриматись від паніки, оскільки остаточних висновків щодо небезпеки нового штаму досі немає.

Всього за кілька днів новий штам виявили у десятках країн. Штам також підтвердили у Бельгії, Гонконгу, Ізраїлі, Німеччині, Великій Британії, Італії, Нідерландах, Австралії, Чехії та Австрії. Станом на 29 листопада в Україні не виявили штаму. Поїздок до регіонів підвищеного ризику рекомендується уникати, хоча про закриття кордонів наразі говорити рано.

Проте попри заклики ВООЗ не обмежувати туризм, десятки країн вже відмовилися від авіарейсів з ПАР, а також посилили епідеміологічний контроль на кордонах. Через поширення нового штаму всі 27 держав-членів ЄС вирішили тимчасово обмежити в'їзд з семи країн південної Африки.

Європейський центр з контролю та профілактики захворювань рекомендує країнам та громадянам проводити геномний контроль, уникати поїздок до країн, де було зафіксовано новий штам, розширювати тестування та відстежувати контакти інфікованих, першочергово вакцинувати нещеплених і тих, хто не отримав другу дозу, розглянути можливість бустерної вакцинації людей віком понад 40 років.

ВООЗ наголошує, що точні висновки робити рано, а для отримання повнішої інформації про небезпеку нового штаму може знадобитися кілька тижнів.