Це штам коронавірусу є заразнішим і стійкішим до розроблених вакцин

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала новий штам коронавірусу, який вперше виявили в ПАР декілька днів тому, відповідно до назви 15-ї літери грецького алфавіту – «Омікрон».

«ВООЗ визначила штам B.1.1.529 як «варіант, що викликає занепокоєння», він названий «Омікрон», – йдеться у повідомленні міжнародної організації, опублікованому у п'ятницю, 26 листопада.

У ньому зазначається, що цей штам має «велику кількість мутацій, деякі з яких викликають стурбованість». У ВООЗ зазначили, що нинішні ПЛР тести дозволяють виявляти цей штам коронавірусу. Згідно з даними організації, вперше штам B.1.1.529 виявили у ПАР 24 листопада 2021 року.

За даними бельгійських науковців, перший випадок захворювання на наразі найзаразніший вид коронавірусу сьогодні вперше був виявлений у Європі.

«Ми маємо перший підтверджений випадок цього варіанту у людини, яка повернулася з-за кордону 22 листопада, отримала позитивний результат тесту і не була вакцинована», – сказав міністр охорони здоров’я Бельгії Франк Ванденбруке, повідомляє «Polsatnews».

Про перший випадок повідомив і бельгійський вірусолог Марк Ван Ранст, чия лабораторія співпрацює з бельгійським інститутом громадського здоров'я Сенсано. За словами Ван Ранста, новий варіант був знайдений у туриста, який повернувся до Бельгії з Єгипту 11 листопада.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні варіант B.1.1.529 був виявлений у Південній Африці, Ботсвані, Ізраїлі та у туриста, який прибув до Гонконгу з Південної Африки. Цей штам також виявили у Бельгії.

Новий варіант має велику кількість мутацій – 32. За словами вірусологів, велика кількість мутацій вірусу – «це серйозна проблема».

Наразі експерти по всьому світу збирають інформацію про новий штам. Зокрема, їх завдання – визначити, наскільки від нього захищають вакцини, що застосовуються нині від Covid-19.