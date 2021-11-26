Низка європейських країн заборонили авіасполучення з півднем Африки через новий штам коронавірусу. Крім того, до тих, хто прибув з півдня Африки, застосовуються певні обмеження, пише в п’ятницю,26 листопада, «Європейська правда».

До переліку європейських країн, які зупиняють авіасполучення або забороняють в’їзд з країн півдня Африки через виявлений варіант коронавірусу з численними мутаціями, потрапили Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди, Австрія і Хорватія.

Франція оголосила про призупинення рейсів з ПАР, Ботсвани, Зімбабве, Мозамбіку, Намібії та Есватіні щонайменше на найближчі 48 годин. Людей, які бували в цих країнах протягом останніх 14 днів, просять якнайшвидше повідомити про себе і прийти здати тест.

Італія тимчасово заборонила в’їзд тим, хто бував у цих країнах протягом останніх 14 днів.

Нідерланди заборонили рейси із зазначених країн з опівдня 26 листопада. Жителі Нідерландів зможуть повернутись додому, але з самоізоляцією і двома тестами. За словами міністра охорони здоров’я, на момент прийняття рішення два рейси вже були в дорозі.

В Австрії за обмеженнями, що набудуть чинності з опівночі, авіарейси та в’їзд із зазначених країн буде заборонено. Громадяни Австрії зможуть повернутись додому, але з вимогою спеціальної реєстрації, 10-денного карантину і негативного тесту.

Хорватія запровадила заборону в’їзду, винятки можливі тільки з 14-денним карантином і тестуванням.

Мутований варіант B.1.1.529, який очікувано назвуть «Nu», вже виявили на півдні африканського континенту, у Гонконгу та Ізраїлі. Найбільше випадків зафіксували в Африці. Наявні дані про цей варіант викликає побоювання, що він заразніший і стійкіший до розроблених вакцин.