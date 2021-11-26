Новий штам коронавірусу виявили кілька днів тому у ПАР

Всесвітня організація охорони здоров'я скликала екстрену нараду для обговорення нового штаму коронавірусу B.1.1.529. Про це повідомляє Finacial Times.

Очікується, що штам буде визначено як такий, що «викликає значний інтерес». Імовірно, він називатиметься «Ню», наступною грецькою літерою в поточній схемі іменування.

Штам виявили кілька днів тому у ПАР, попередньо науковці заявили, що він має «дуже незвичайну сукупність» мутацій, які викликають занепокоєння. За своїми характеристиками штам суттєво відрізняється від своїх попередників, зокрема, від ще одного виявленого раніше в ПАР.

Новий штам має спайковий білок, який різко відрізняється від того, який міститься у вихідному коронавірусі, на якому засновані вакцини Covid-19. Мутації B.1.1.529 можуть допомогти йому уникнути імунної відповіді організму та зробити вірус більш заразним.

Джо Фахла сказав, що цей варіант викликає «серйозну стурбованість» і стоїть за потенційно значним збільшенням кількості зареєстрованих випадків, що робить його «серйозною загрозою».

Перші випадки інфікування штамом вже виявили також у Ботсвані та Гонконгу серед мандрівників із Південної Африки. Велика Британія вже припинила усі рейси з Південної Африки, Намібії, Зімбабве, Ботсвани, Лесото та Есватіні.