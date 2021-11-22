Нерівномірність у щепленні від Covid-19 у світі та несправедливий доступ до вакцин затягне тривалість пандемії. Про це заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Гебрейесус.

За його словами, всього в світі щеплено близько 40% жителів. Проте країни з низьким рівнем доходу отримали тільки 0,5% всіх вакцин.

«40% населення світу щеплено, але це число зі значною нерівністю. У той час як країни з низьким рівнем доходу отримали тільки 0,5% всіх вакцин, 80% доз дісталося країнам "Великої двадцятки" (G20). Чим довше триватиме ця ситуація, тим довше триватиме пандемія», – заявив він.

Наразі ВООЗ хоче, щоб 40% населення кожної країни було щеплено до кінця цього року і 70% до середини наступного року.

Раніше Гебреісус розкритикував широке застосування бустерних доз Covid-вакцин та щеплення дітей.

Він наголосив на тому, що щодня у світі робиться вшестеро більше бустерних доз, ніж перших уколів у країнах з низьким рівнем життя. За словами Гебреісуса, додаткові дози вакцини від коронавірусу потрібні лише людям з ослабленим імунітетом.