Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус розкритикував широке застосування бустерних доз Covid-вакцин та щеплення дітей. Про це йдеться у повідомленні в Twitter-акаунті ВООЗ.

«Немає сенсу вводити бустерні дози (вакцини від коронавірусу - ред.) здоровим дорослим людям або щеплювати дітей, коли працівники охорони здоров'я, люди похилого віку та інші групи все ще чекають своєї першої дози», – сказав Гебреісус.

Він наголосив на тому, що щодня у світі робиться вшестеро більше бустерних доз, ніж перших уколів у країнах з низьким рівнем життя.

За словами Гебреісуса, додаткові дози вакцини від коронавірусу потрібні лише людям з ослабленим імунітетом.

Нагадаємо, що бустерна доза вакцини від коронавірусу стане доступною для жителів України після перетину позначки у 50% вакцинованих громадян.

Бустерна доза – це додаткова доза вакцини, яка має підсилювати дію попередніх. З часом ефективність від щеплення втрачається, і людський організм потребує додаткового захисту. Бустерні вакцини застосовуються проти низки інфекційних захворювань, зокрема, проти коронавірусу.

Для прикладу, ізраїльські вчені підтвердили високу дієвість третьої дози вакцини Pfizer від коронавірусу. Третя доза вакцини Pfizer призвела до збільшення кількості антитіл у 50 разів у медичних працівників віком від 64 до 73 років, які отримали щеплення через вісім місяців після другої дози.