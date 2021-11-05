Бустерна доза вакцини від коронавірусу стане доступною для жителів України після перетину позначки у 50% вакцинованих громадян. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

За його словами, лише після перетину цієї позначки МОЗ повернеться до питання бустерної дози, або, ймовірно, до питання повторної дводозової вакцинації.

«Щойно перетнемо позначку в 50% вакцинованого населення в Україні, ми повернемося до питання бустерної дози, або повторної дворазової вакцинації проти коронавірусної хвороби», – заявив Ляшко.

Міністр уточнив, що станом на сьогодні таку позначку перетнуло лише місто Київ (у столиці 55% вакцинованих принаймні однією дозою). Також, за словами Ляшка, понад 40% вакцинованих зафіксовано у Полтавській, Київській та Дніпропетровській областях.

Бустерна вакцина – це додаткова доза вакцини, яка має підсилювати дію попередніх. З часом ефективність від щеплення втрачається, і людський організм потребує додаткового захисту. Бустерні вакцини застосовуються проти низки інфекційних захворювань, зокрема, проти коронавірусу.

Для прикладу, ізраїльські вчені підтвердили високу дієвість третьої дози вакцини Pfizer від коронавірусу. Третя доза вакцини Pfizer призвела до збільшення кількості антитіл у 50 разів у медичних працівників віком від 64 до 73 років, які отримали щеплення через вісім місяців після другої дози.