Ізраїльські вчені підтвердили високу дієвість третьої дози вакцини Pfizer від коронавірусу. Третя доза вакцини Pfizer призвела до збільшення кількості антитіл у 50 разів у медичних працівників віком від 64 до 73 років, які отримали щеплення через вісім місяців після другої дози.

Як пише The Jerusalem Post, у доповіді, яку в журналі Lancet Microbe опублікували доктор Естер Саяґ і її колега Девід Бомве, лікарі вивчали вплив третьої дози на 346 літніх працівників лікарні.

Якщо перед введенням третьої дози рівень антитіл в учасників та учасниць дослідження був низьким і становив 3.67, то через 10 днів після третьої дози їхня кількість зросла до понад 150. Автори дослідження також нагадали, що, окрім антитіл, у захисті від вірусу важливу роль відіграє клітинна пам’ять.

Водночас у двох учасників дослідження рівень антитіл після третьої дози залишався негативним, ще у дев’ятьох – незначно зріс.

Саяґ додала, що вони планують продовжувати стежити за цією групою і повторно перевіряти її через різні проміжки часу, щоб відстежувати рівень антитіл, а також стежити, чи хворіли вони на коронавірус симптомно чи безсимптомно. На думку авторів дослідження, воно допоможе урядам вирішити, чи є потреба у запровадженні четвертої дози вакцини.