Дослідження свідчить, що вакцина Pfizer на 93% ефективна для запобігання госпіталізації у дітей віком 12-18 років. Про це пише The Guardian.

Згідно з новим дослідженням уряду США, вакцина від Covid від Pfizer/BioNTech Covid на 93% ефективна для запобігання госпіталізації дітей у віці 12-18 років.

Дослідження проводилося в період з червня по вересень, коли штам Delta був найбільш поширеним.

97% учасників дослідження не були вакциновані. З них близько 16% потребували апаратів життєзабезпечення.

Автори дослідження заявили, що дані підкреслюють важливість вакцинації для захисту молоді США від важкого перебігу Covid-19.

Наразі вакцина Pfizer дозволена дітям віком від 12 років, але компанія подала заявку на допуск препарату для щеплень дітям від 5 до 11 років.