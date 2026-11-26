Зеленський призначив командувачем Сил підтримки ЗСУ бригадного генерала Дмитра Ткаченка
Він замінив на посаді Дмитра Герегу, який очолював Сили підтримки з 2021 року
Президент України Володимир Зеленський призначив бригадного генерала Дмитра Ткаченка командувачем Сил підтримки ЗСУ. Про це йдеться в його указі, опублікованому у четвер, 26 листопада.
«Призначити Ткаченка Дмитра Васильовича командувачем Сил підтримки Збройних Сил України», – йдеться у тексті указу №1144/2026.
Також указом №1143/2026 Володимир Зеленський звільнив із посади командувача Сил підтримки ЗСУ Дмитра Герегу. Він обіймав цю посаду з 9 серпня 2021 року з перервою у кілька місяців. Так, у березні 2024 року Зеленський звільнив Герегу з посади, проте вже в травні знову призначив його командувачем Сил підтримки.
Що відомо про Дмитра Ткаченка
Новий командувач Сил підтримки ЗСУ – непублічний військовослужбовець. Раніше Дмитро Ткаченко був заступником начальника Обʼєднаного штабу Командування об'єднаних сил ЗСУ. 6 грудня 2025 року, у день ЗСУ, Володимир Зеленський надав Ткаченку звання бригадного генерала.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
За даними «Української правди», у командуванні обʼєднаних сил Ткаченко служив разом із чинним головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим. Журналісти зазначають, що ще за керування Олександра Сирського Дмитро Ткаченко перейшов на службу у керівництво управління підтримки Генштабу. Джерела «УП» розповіли, що його також хотів бачити у команді колишній міністр оборони Михайло Федоров.
Довідково. Сили підтримки Збройних Сил України — це окремий рід сил ЗСУ, створений у лютому 2020 року для інженерного, хімічного, топографічного та іншого спеціального забезпечення бойових дій. До Сил підтримки входять пʼять основних компонентів:
- інженерні війська
- війська РХБ захисту
- геопросторова підтримка
- гідрометеорологічна служба
- кінологічна служба
У комплексі ці компоненти забезпечують функціонування та захист ЗСУ на всіх етапах бойових операцій.