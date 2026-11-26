Дмитро Ткаченко служив у Командуванні обʼєднаних сил ЗСУ та Генштабі

Президент України Володимир Зеленський призначив бригадного генерала Дмитра Ткаченка командувачем Сил підтримки ЗСУ. Про це йдеться в його указі, опублікованому у четвер, 26 листопада.

«Призначити Ткаченка Дмитра Васильовича командувачем Сил підтримки Збройних Сил України», – йдеться у тексті указу №1144/2026.

Також указом №1143/2026 Володимир Зеленський звільнив із посади командувача Сил підтримки ЗСУ Дмитра Герегу. Він обіймав цю посаду з 9 серпня 2021 року з перервою у кілька місяців. Так, у березні 2024 року Зеленський звільнив Герегу з посади, проте вже в травні знову призначив його командувачем Сил підтримки.

Що відомо про Дмитра Ткаченка

Новий командувач Сил підтримки ЗСУ – непублічний військовослужбовець. Раніше Дмитро Ткаченко був заступником начальника Обʼєднаного штабу Командування об'єднаних сил ЗСУ. 6 грудня 2025 року, у день ЗСУ, Володимир Зеленський надав Ткаченку звання бригадного генерала.

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За даними «Української правди», у командуванні обʼєднаних сил Ткаченко служив разом із чинним головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим. Журналісти зазначають, що ще за керування Олександра Сирського Дмитро Ткаченко перейшов на службу у керівництво управління підтримки Генштабу. Джерела «УП» розповіли, що його також хотів бачити у команді колишній міністр оборони Михайло Федоров.

Довідково. Сили підтримки Збройних Сил України — це окремий рід сил ЗСУ, створений у лютому 2020 року для інженерного, хімічного, топографічного та іншого спеціального забезпечення бойових дій. До Сил підтримки входять пʼять основних компонентів:

інженерні війська

війська РХБ захисту

геопросторова підтримка

гідрометеорологічна служба

кінологічна служба

У комплексі ці компоненти забезпечують функціонування та захист ЗСУ на всіх етапах бойових операцій.