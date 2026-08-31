Президент призначив Вадима Ченчика т.в.о. голови ДПСУ

Володимир Зеленський змінив тимчасового керівника Державної прикордонної служби. Президент призначив на цю посаду 53-річного генерал-майора Вадима Ченчика. Про це свідчать укази, опубліковані на сайті Офісу Президента у понеділок, 31 серпня.

Указами №836/2026 та №837/2026 Володимир Зеленський увільнив генерал-майора Валерія Вавринюка від тимчасового виконання обовʼязків голови Держприкордонслужби та призначив на цю посаду заступника голови ДПСУ генерал-майора Вадима Ченчика.

Валерій Вавринюк виконував обовʼязки голови ДПСУ з 4 січня 2026 року. Він обійняв посаду після того, як Володимир Зеленський 2 січня звільнив Сергія Дейнека, який очолював ДПСУ з 2019 року. 22 січня 2026 року НАБУ та САП повідомили про підозру Сергію Дейнеку у хабарництві. За даними слідчих, він отримував хабарі за контрабанду сигарет.

Що відомо про Вадима Ченчика

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За даними ДПСУ, Вадим Ченчик народився 15 листопада 1972 року у смт Катеринопіль Черкаської області. У 1994 році закінчив «Львівську політехніку», у 1998 році – Академію Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького, у 2006 році – Харківський національний педагогічний університет.

Військову службу розпочав у 1994 році. До 2014 року він обіймав офіцерські та керівні посади у прикордонних підрозділах Харківської області та Східного регіонального управління ДПСУ. У 2014–2015 роках очолював Мостиський та Мукачівський прикордонні загони.

У 2019 році був тимчасовим виконувачем обов’язків директора Департаменту оперативної діяльності Адміністрації ДПСУ, а 9 вересня того ж року Ченчика призначили заступником голови Держприкордонслужби. Вадим Ченчик нагороджений медаллю «За військову службу Україні».