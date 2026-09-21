Вогонь охопив 7 гектарів лісу

У Мукачівському районі триває ліквідація лісової пожежі площею 7 га. На місці працюють майже три десятки рятувальників та вісім одиниць техніки.

Повідомлення про загоряння сухої трави та лісової підстилки неподалік села Сасівка надійшло до Служби порятунку близько 16:00 у неділю, 20 вересня.

Відео Віталія Глаголи

«На місце події одразу направили вогнеборців державних пожежно-рятувальних підрозділів зі Сваляви та села Росош. Зважаючи на гірський рельєф місцевості та сильні пориви вітру, вогонь швидко поширювався, тож прийняли рішення про додаткове залучення сил і засобів», – розповіли в ДСНС.

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До ліквідації пожежі залучили 26 рятувальників та 8 одиниць техніки з Мукачева та Сваляви, а також із сіл Росош і Нижні Ворота. Крім того, на місці події працюють 34 лісники та 20 місцевих мешканців. Для моніторингу ситуації з повітря фахівці ДСНС застосували БпЛА.

У понеділок, 21 вересня, о 8:05 пожежу площею 7 га локалізували. Ліквідація загоряння триває.