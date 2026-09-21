Змагання під назвою «Кубок Мирона» проводила Всеукраїнська федерація пауерліфтингу України UPC

Ієромонах Свято-Успенської Унівської лаври Макарій Дутка встановив два рекорди України з жиму лежачи — 216 та 220 кг. Змагання під назвою «Кубок Мирона» проводила Всеукраїнська федерація пауерліфтингу України UPC у місті Миронівка на Київщині 19-20 вересня.

Як повідомив Макарій Дутка на своїй фейсбук-сторінці, один із цих результатів став для нього ювілейним – 20 рекордом України. Його він присвятив Євгену Коновальцю. Під час поїздки Макарій Дутка також відвідав могилу великого полководця, полковника УНР, якого нещодавно перепоховали на Національному військовому кладовищі у Києві.

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«Другий рекорд присвячую всім захисникам та захисницям, які у цю хвилину стоять на лінії зіткнення та своїми надлюдськими зусиллями стримують щоденно ворога», – написав Макарій Дутка.

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За словами самого ієромонаха, його вага становить трохи більше ніж 70 кг, тож у найкращій спробі він підняв вагу, яка приблизно утричі перевищує його власну. Результати у спорті допомагають Макарію Дутці збирати гроші на підтримку ЗСУ.

Долучитися до зборів можна за реквізитами:

Pay pal: Mykola Dutka makariyuniv@gmail.com

4149609071432563 Микола Дутка

Посилання на банку ПриватБанку.

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4441114429841834 Микола Дутка

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