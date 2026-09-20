Меморандум підписали під час першого саміту «Карпатської вісімки»

Група «Нафтогаз» та угорський енергетичний концерн MOL підписали меморандум про будівництво потужностей для зберігання нафтопродуктів на території Угорщини біля україно-угорського кордону. Вони будуть призначені для забезпечення потреб українського ринку. Про це 20 вересня повідомила пресслужба «Нафтогазу».

«В умовах постійних російських атак на нашу паливну інфраструктуру диверсифікація маршрутів постачання та створення додаткових потужностей зберігання за межами зони обстрілів – це питання стабільності всього ринку», – зазначив виконувач обов’язків голови правління НАК «Нафтогаз» Сергій Федоренко.

За його словами, реалізація проєкту має підвищити надійність постачання пального українським споживачам та сприяти розвитку транскордонної енергетичної інфраструктури між Україною та Угорщиною.

У «Нафтогазі» додали, що продовжують співпрацювати з міжнародними партнерами над рішеннями, що зміцнять енергетичну безпеку України.

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Додамо, у вересні Росія посилила атаки на цивільну інфраструктуру України, зокрема автозаправні комплекси. Удари по АЗК фіксували, зокрема, у Києві та вздовж міжнародних трас. У зв’язку з російськими атаками уряд, оператори ринку та екстрені служби обговорили посилення безпеки на АЗК, встановлення додаткових захисних споруд для наземної інфраструктури та облаштування укриттів. Також в Україні тестують систему автоматичного сповіщення на АЗК про наближення ворожих дронів.