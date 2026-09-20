У межах спецоперації правоохоронці провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі

Детективи Бюро економічної безпеки ліквідували розгалужену мережу конвертаційних центрів із загальним обігом 23,5 млрд грн. Спеціальна операція відбулася в Києві, Харкові та Одесі. Про це повідомила пресслужба БЕБ та керівник відомства Олександр Цивінський 20 вересня.

За його словами, операцію провели спільно з Держприкордонслужбою та Кіберполіцією.

Щомісячний обсяг операцій конвертаційних центрів становив близько 500 млн грн. За даними БЕБ, із 2023 року через них «пройшло» 23,5 млрд грн. Орієнтовні втрати бюджету від ухилення від сплати податків можуть становити близько 3 млрд грн.

Детективи БЕБ за процесуального керівництва Офісу генпрокурора провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі. Під час слідчих дій вилучили готівку на мільйони гривень. Учасникам схеми повідомили про підозру.

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Деталі операції Цивінський обіцяв повідомити в понеділок, 21 вересня.

Нагадаємо, у квітні Офіс генпрокурора та Департамент стратегічних розслідувань викрили та ліквідували масштабну схему відмивання понад пів мільярда гривень з контрактів для Міноборони.