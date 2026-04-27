Після вручення підозр кільком фігурантам ділки намагалися залякати слідчого

Офіс генпрокурора та Департамент стратегічних розслідувань викрили та ліквідували масштабну схему відмивання грошей на оборонних контрактах. Злочинна група легалізувала понад 576 млн грн, повідомили у пресслужбах ДСР та ОГП у понеділок, 27 квітня.

За даними слідства, одне з приватних підприємств, яке виконувало контракти для Міноборони та Нацгвардії протягом 2023-2025 років, користувалося послугами злочинної організації, яка створила так званий «конвертаційний центр» для сприяння підприємствам у легалізації коштів та ухиленні від сплати податків. Так, із 2,5 млрд грн, виділених з держбюджету, посадовці підприємства та ділки відмили понад 576 млн грн.

«Організатори “конвертаційного центру” створили та контролювали фірми-прокладки, яким посадовці підприємства виконувача контрактів для оборони переказувало кошти за вигадані товари та послуги. Фіктивні постачальники існували лише на папері – без людей, без виробництва, з підставними керівниками з тимчасово окупованих територій і вигаданими іноземними бенефіціарами», – повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Через транзитні фірми гроші легалізували та повертали замовникам готівкою. «Конвертцентр» своєю чергою отримував відсоток від переказаних сум за послуги.

За даними слідства, паралельно керівництво компанії створювало штучні збитки для підприємства, щоб не платити податки. Орієнтовна сума збитків для держави склала 100 млн грн.

Правоохоронці встановили понад 40 фіктивних підприємств, через які легалізовувалися гроші. Зазначається, що серед директорів фірм є українці, які і з 2014 року проживають на території невизнаної псевдореспубліки «ДНР» та підтримують російську агресію. У пресслужбі ДСР повідомили, що одна з фігуранток працює вчителькою в окупації та отримала відзнаку «Вчитель Росії».

«Проведено понад 40 обшуків. Вилучено готівку, транспорт, техніку, печатки та «чорну» бухгалтерію. Повідомлено про підозру сімом особам. Вони знаходяться під вартою без права застави», – повідомили у пресслужбі ОГП.

Фігурантам повідомили про підозри за:

ч. 1 та 2 ст. 255 ККУ (створення та участь у злочинній організації);

ч. 3 ст. 27 ККУ, ч. 3 ст. 209 ККУ (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом);

ч. 5 ст. 27 ККУ, ч. 3 ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків).

Департамент стратегічних розслідувань додав, що минулого року троє учасників схеми вже отримали підозри. Після цього ділки намагалися вплинути та залякати слідчого – зокрема, планували провокативні дії та шукали тих, хто може спалити автівку. За роботу пропонували 2000 доларів.

Наразі триває слідство. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до масштабної оборудки.