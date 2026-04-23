Правоохоронці провели обшуки в учасників схеми

Служба безпеки України у четвер, 23 квітня, повідомила, що спільно з Національною поліцією та Офісом генерального прокурора викрили масштабну схему розкрадання грошей НЕК «Укренерго».

За даними слідства, впродовж 2022–2025 років учасники оборудки завдали державній компанії збитків на суму понад 447 млн грн. До схеми були причетні шестеро людей, серед яких – керівники підприємств із Києва та Харкова, що займаються постачанням електроенергії промисловим споживачам.

Слідство вважає, що фігуранти навмисно занижували перед «Укренерго» прогнозовані обсяги споживання електроенергії. Через це виникав значний негативний небаланс: електроенергія фактично постачалася споживачам, однак гроші за частину використаного ресурсу до державної компанії не надходили. Водночас клієнти повністю оплачували спожиту електроенергію. Отримані гроші учасники схеми, за версією слідства, виводили через підконтрольні компанії, переводили у готівку та розподіляли між собою.

Схема розкрадання 447 млн грн в «Укренерго»

Після накопичення боргів перед «Укренерго» компанії припиняли діяльність у сфері торгівлі електроенергією, а їхню клієнтську базу передавали іншим підконтрольним структурам.

Під час 26 обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, печатки, фінансову документацію та чорнові записи. Шістьом учасникам схеми вже повідомили про підозру у привласненні майна та пособництві у заволодінні коштами в особливо великих розмірах у складі організованої групи.

У разі доведення вини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2025 року правоохоронці викрили схему незаконного заволодіння електроенергією на понад 168 млн грн. Підозру оголосили трьом посадовцям, серед яких – працівник «Укренерго».