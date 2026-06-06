На Львівщині у рейсовому автобусі виявили контрабанду хутра
У пункті пропуску «Грушів» на кордоні з Польщею прикордонники спільно з митниками викрили спробу незаконного ввезення великої партії хутра. Про це у суботу, 6 червня, повідомили у 7-му прикордонному Карпатському загоні.
Усі фото прикордонників
Під час перевірки рейсового автобуса «Варшава – Івано-Франківськ» у багажному відділенні виявили 120 шкурок песця, які не були задекларовані. Як пояснив 65-річний водій, вантаж він отримав у Польщі як передачу та мав доставити до Івано-Франківська.
Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-каналОперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
За попередніми підрахунками, вартість незадекларованого товару становить близько 400 тис. грн. Хутро вилучили та передали на склад митниці.