Вартість незадекларованого товару становить близько 400 тис. грн

У пункті пропуску «Грушів» на кордоні з Польщею прикордонники спільно з митниками викрили спробу незаконного ввезення великої партії хутра. Про це у суботу, 6 червня, повідомили у 7-му прикордонному Карпатському загоні.

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Під час перевірки рейсового автобуса «Варшава – Івано-Франківськ» у багажному відділенні виявили 120 шкурок песця, які не були задекларовані. Як пояснив 65-річний водій, вантаж він отримав у Польщі як передачу та мав доставити до Івано-Франківська.

За попередніми підрахунками, вартість незадекларованого товару становить близько 400 тис. грн. Хутро вилучили та передали на склад митниці.