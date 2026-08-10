У Львові буде хмарно з проясненнями

У вівторок, 11 серпня, у Львові та на Львівщині буде тепла погода, денний максимум становитиме 30°С. Синоптики Львівського гідрометцентру попередили про грози та розповіли детальний прогноз погоди.

Як повідомили синоптики, 11 серпня погоду визначатиме проходження малоактивного атмосферного фронту від циклону над Фінляндією.

Прогноз для Львівської області: 11 серпня буде хмарно з проясненнями. Місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Вночі та вранці в горах слабкий туман. Вітер вночі південно-західний, 5–10 м/с, вдень північно-західний, 9–14 м/с. Температура вночі – 14–19°С, вдень – 25–30°С тепла.

Прогноз для Львова: 11 серпня буде хмарно з проясненнями, грози. Температура вночі – 15–17°С, вдень – 26–28°С тепла.

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Раніше синоптик Ігор Кібальчич назвав області, де очікувати +36°С. Прогноз погоди по областях до 16 серпня.

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