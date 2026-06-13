Втекти від шуму великого міста інколи просто необхідно. Гори чи море? Люди постійно обирають, але ж відпочинок на воді можна поєднати із українськими Карпатами, обравши локацію з басейном та неймовірними краєвидами.

ZAXID.NET уклав підбірку красивих готелів та приватних будинків у Карпатах, де є відкриті басейни чи водойми для літнього відпочинку 2026. Локації, фото, ціни, маршрути – усе в один клік.

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Львівщина:

Molfar cabins

У Славському можна орендувати затишний будинок, розрахований для двох дорослих та двох дітей (або трьох дорослих). На території є басейн з підігрівом, чан, лазня, гриль-зона біля кожного будиночка.

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Фото Molfar cabins

Ціна: від 4,3 тис. грн за добу (двоє дорослих), третій дорослий – доплата 500 грн/день, двоє дітей – 700 грн/день. За доплату (500 грн) можна проживати із домашнім улюбленцем.

Локація: Славське.

Маршрут: Google | Waze

Деталі: інстаграм.

Yahody

Три затишні будиночки у карпатському селі на Львівщині із гамаками, зонами барбекю, джакузі та двома басейнами влітку входять до комплексу Yahody. Із додаткових послуг для гостей доступні байдарки, велосипеди, стрільба з лука. У випадку знеструмлень тут працюватиме генератор.

Фото Yahody

Ціна: від 5 тис. грн за добу (будиночок для двох людей).

Локація: село Тухля.

Маршрут: Google | Waze

Деталі: інстаграм, сайт.

Висота.890

Ще один красивий комплекс для відпочинку у Карпатах розташований у селі Волосянка на висоті 890 метрів. У комплексі є два будиночки для парного відпочинку та один для сімейного чи більшої компанії (4-6 людей). Тут можна відпочивати із тваринами. Кожен будиночок має кухню-вітальню із каміном та вініловим програвачем. Для усіх гостей на території є басейн із підігрівом та видом на гори.

Фото Висота.890

Ціна: від 8 тис. грн за день (для двох людей) чи від 10 тис. грн за день (до 6 людей).

Локація: Волосянка.

Маршрут: Google | Waze

Деталі: інстаграм.

«Лісовий затишок»

У селищі Славське можна відпочити у котеджах «Лісовий затишок», з балкону яких відкривається вид на гори, на території є відкритий басейн та чан. Відпочивати у комплексі можуть дорослі, поселення із дітьми не передбачене.

Фото «Лісовий затишок»

Ціна: за дві ночі становить близько 9 тис. грн

Локація: Славське.

Маршрут: Google | Waze

Деталі: букінг.

Adel resort

Цей варіант чудово підійде для компанії (від 6 до 16 людей). Можна орендувати поверх у котеджі або цілий котедж. На території є басейн із підігрівом та підсвіткою, гарячий басейн, лежаки, чан, дитячий майданчик.

Фото Adel resort

Ціна: від 9 тис. грн за ніч (залежить від кількості людей).

Локація: Плав’я.

Маршрут: Google | Waze

Деталі: сайт.

Прикарпаття:

«Коруна»

У відпочинковому комплексі «Коруна», що на Прикарпатті, є відкриті басейни (релакс та спортивний), СПА, сауна, чан, тенісний корт та футбольне поле. Гостям пропонують взяти екскурсії, відвідати гуцульську хату-музей та ферму.

Фото «Коруни»

Ціна: від 3,8 тис. грн/доба у стандартному номері для двох людей.

Локація: Татарів.

Маршрут: Google | Waze

Деталі: сайт.

Forest Hill

Ще один готель із відкритим басейном, красивими краєвидами, СПА та масажем розташований у Яблуниці. Тут можна орендувати номер, апартаменти або ж усю віллу.

Фото Forest Hill

Ціна: від 4,5 тис. грн за номер.

Локація: Яблуниця.

Маршрут: Google | Waze

Деталі: інстаграм.

Boho shale

Приватний будиночок із панорамним краєвидом, власним басейном, чаном та зоною для барбекю можна орендувати у Яблуниці. У коплексі є три двоповерхові котеджі з двома терасами.

Фото Boho shale

Ціна: від 8 тис. грн за добу.

Локація: Яблуниця.

Маршрут: Google | Waze

Деталі: інстаграм.

Eho resort

У селі Кривопілля, що неподалік Верховини, можна взяти у оренду панорамний будиночок з видом на гори. На території є шість будиночків (дві з однією спальнею та чотири із двома спальнями), басейн, СПА, чан, працює ресторан, а також комплекс є pet-friendly.

Фото Eho resort

Ціна: однокімнатний будинок 7500/доба (для двох людей), двокімнатний – 10500/доба (для 4 людей). Додаткове спальне місце – 900 грн (діти від 4 до 13 років). У вартість включений сніданок.

Локація: Кривопілля.

Маршрут: Google | Waze

Деталі: інстаграм.

GM eco bubble

У Яблуниці є глемпінг із 14 куполами звідки відкривається краєвид вершини Говерли та Петроса. Для гостей комплексу доступні чани, відкритий басейн, а також на території вільно гуляють альпаки.

Фото GM eco bubble

Ціна: від 5,5 тис. грн за день.

Локація: Яблуниця.

Маршрут: Google | Waze

Деталі: інстаграм.

Хижка

На територіє є вісім будиночків (двомісні та для чотирьох чи п’яти гостей), басейн із неймовірним краєвидом на Чорногірський хребет, чан. У кожному будиночку є кухня, гості можуть замовляти їжу із меню, а також відпочивати разом із домашніми улюбленцями.

Фото Хижка

Ціна: залежить від типу будинку та кількості днів проживання (мінімум від 2 днів). До прикладу, будинок «Дземброня» на дві ночі для двох людей у червні вартуватиме 14,4 тис. грн, будинок «Шпиці» на дві ночі для двох людей у липні вартуватиме 13,8 тис. грн.

Локація: Дземброня.

Маршрут: Google | Waze

Деталі: інстаграм.

«Стара Правда»

Готель «Стара Правда» пропонує 32 тематичні номери та 5 котеджів, на території є два відкритих басейни, чотири джакузі, баня на дровах, масажний кабінет, альтанки, мангали, дитяча кімната та майданчик для дітей.

Фото «Старої Правди»

Ціни: від 4,8 тис. грн за день.

Локація: Поляниця.

Маршрут: Google | Waze

Деталі: сайт.

Закарпаття:

Gremi Hotel

Зустріти літо на Драгобраті можна у Gremi Hotel – готелі на висоті 1280 метрів. Тут є відкритий басейн з красивими краєвидами, чани, сауна та ресторан.

Фото Gremi Hotel

Ціни: стартують від 2,4 тис. грн за день.

Локація: Драгобрат.

Маршрут: Google | Waze

Деталі: інстаграм.

Шипіт spa & resort

Ресторанно-готельний комплексу у Пилипці на Закарпатті пропонує гостям послуги СПА-комплексу, відкритий басейн, дитячий центр, а також на території є кіноцентр. Для відпочинку можна орендувати номери або шале.

Фото Шипіт spa & resort

Ціни: стартують від 1950 грн за день (номер класу економ на двох).

Локація: Пилипець.

Маршрут: Google | Waze

Деталі: інстаграм.

«Озеро Vita»

Неподалік Пилипця можна оселитись у готельному комплексі «Озеро Vita», де є відкритий басейн, СПА, тренажерний зал, соляна кімната та джакузі. Тут можна орендувати готельний номер або ж цілий котедж.

Фото «Озеро Vita»

Ціна: вартість кімнати у літній період від 4 тис. грн.

Локація: село Нижній Студений.

Маршрут: Google | Waze

Деталі: інстаграм.