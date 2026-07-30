Наталія Половинка здобула перемогу на конкурсі із перевагою у один голос

Депутат Львівської міськради від «Голосу» Тарас Репицький під час засідання сесії 30 липня заявив про цькування ветерана та режисера Назара Павлика, який брав участь у конкурсі на посаду директора театрального центру «Слово і голос».

«22 червня відбувся конкурс на директора комунального театру «Слово і голос». Було два кандидати. Чинна директорка і ветеран, якого публічно та приватно ображали усі, хто тільки міг. При цьому, знаючи про його статус, бачачи його презентацію та бажання. Ми не маємо допускати, щоб будь-хто створював культ особи навколо будь-якої комунальної установи, адже це не є приватна власність», – сказав Тарас Репицький.

Депутат Тарас Репицький попросив представника омбудсмена Тараса Подвірного, який був присутній у залі, звернути увагу на цю ситуацію. Мер Львова попросив свого заступника з питань ветеранів Андрія Жолоба зайнятися цим зверненням.

На посаду директора театрального центру «Слово і голос» претендувала Наталія Половинка, яка очолює установу із 2010 року, та режисер та ветеран Назар Павлик. Наталія Половинка здобула перемогу із перевагою у один голос. За неї проголосували п’ятеро членів комісії, а за Назара Павлика – четверо.

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ZAXID.NET писав, що відразу після оголошення конкурсу довкола «Слова і голосу» почали вирувати пристрасті. Видавництво «Дух і літера» оприлюднило лист, де викладено причини занепокоєння зміною керівника установи.

Народний депутат Микола Княжицький, що входив до складу комісії від колективу театру, зазначив, що «місто залишиться з порожніми стінами», тобто натякнув на те, що актори та інші працівники театру не визнають перемогу Павлика.

Назар Павлик є режисером та актором у Першому академічному українському театрі для дітей та юнацтва, колишнім актором театру ім. Марії Заньковецької. Він є ветераном, який добровільно долучився до війська та служив у 103 ОБрТрО ім. митрополита Андрея Шептицького, учасник бойових дій.