У Мармуровій залі Чернівецького університету відреставрують стіни та колони
Мармурова зала розташована на другому поверсі Митрополичого корпусу
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Стіни та колони Мармурової зали Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича планують відреставрувати. Гроші на це виділили із залишку гранту від Посольства США в Україні. Про це повідомило видання «Шпальта». У 2021 році університет виграв грант у розмірі 363 тис. доларів на реставрацію зали. Основні роботи провели торік.
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Ректор навчального закладу Руслан Білоскурський розповів, що із посольського гранту залишилося 90 тис. доларів. Також університет використає й власні гроші.
«Розроблений проєкт реставрації, який виконували науковці й фахівці з реставрації. За ним розроблена проєктно-кошторисна документація. Відбувається тендер. Наразі цей проєкт перебуває в Міністерстві культури для того, щоб пройти всі дозвільні етапи. Після цього й відбуватиметься виконання робіт. Я обережно висловлююся про кожен із цих етапів, тому що тут є багато невизначеності», – зазначив ректор.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича є об’єктом ЮНЕСКО. Мармурова зала, яка розташована на другому поверсі Митрополичого корпусу закладу, – одна з найкрасивіших та старовинних зал університету. Останню масштабну реставрацію зали проводили ще у 1960-х роках. Тоді її відновлювали після пожежі під час Другої світової війни. Незначні точкові реставраційні роботи також проводили у 1992 і 2000 роках.
У 2021 році університет виграв грант від Посольства США в Україні в розмірі понад 363 тис. доларів, однак через початок повномасштабної війни в Україні роботи відтермінували. Реставрація Мармурової зали розпочалася в травні 2025 року. Впродовж кількох місяців фахівці працювали над стелею, склепіннями та аркою. Стіни та колони не були відреставровані, оскільки не входили в тодішній проєкт. Відкриття оновленої зали відбулося у вересні 2025 року.
Додамо, що Мармурова зала – одна з центральних частин колишньої Резиденції митрополитів Буковини і Далмації, збудованої в XIX столітті за проєктом відомого архітектора Йозефа Главки. Це перше велике оновлення зали за останні 60 років – попередня реставрація відбувалась ще у 1963 році.