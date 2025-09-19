Реставраційні роботи у Мармуровій залі п'ять місяців

У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича завершили реставрацію Мармурової зали. Її проводили майже п’ять місяців. Гроші на реставрацію однієї з найкрасивіших зал закладу надав Посольський фонд США зі збереження культурної спадщини. Університет виграв грант в розмірі понад 363 тис. доларів. У вищому закладі планують урочисто відкрити залу о 12:00 22 вересня.

Реставрація Мармурової зали розпочалася в травні 2025 року. Впродовж кількох місяців тривала реставрація стелі, склепінь та арок. Про це повідомляє Чернівецький національний університет.

Грант від США університет отримав ще у 2021 році. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну проєкт з реставрації на певний час призупинили, однак у травні знову відновили, адже останній термін використання коштів – 2025 рік. Завершили реставрацію у вересні, коли заклад відзначає ювілей.

«З приємністю повідомляємо, що академічна спільнота і студентство університету відзначатиме 150-річний ювілей Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича в оновленій Мармуровій залі – залі, де відбувалося чимало визначних подій, у стінах якої побували цісарі і королі, президенти, прем’єр-міністри, голови Верховної Ради, посли та представники закордонних місій України і різних країнах світу, громадсько-політичні діячі та культурно-мистецька еліта», – йдеться у дописі.

Роботи з реставрації проводила київська компанія ТОВ «Стройрефір», яка виграла тендер і з якою уклали відповідний договір. У Мармуровій залі працювало близько 20 фахівців. Перед оновленням інтер'єру, працівники провели фотофіксацію кожного елементу та конструкції, які потребували відновлення.

За словами проректора Чернівецького національного університету Дмитра Федорцова, проєкт передбачав відновлення історичних елементів без втручання в первинний інтер’єр, повідомляв «Молодий буковинець».

У межах реставрації відновили розписи на стелі Мармурової зали – очистили від забруднень, усунули плісняву, укріпили фарбу та деревину, відновили втрачені орнаменти. Також відновили двері Митрополичого корпусу, фасад та старовинні кам’яні сходи.

Додамо, що Мармурова зала – це одна з центральних частин колишньої Резиденції митрополитів Буковини і Далмації, збудованої в XIX столітті за проєктом відомого архітектора Йозефа Главки. Це перше велике оновлення зали за останні 60 років – попередня реставрація відбувалась ще у 1963 році.