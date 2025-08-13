Синагога в Чорткові є пам'яткою архітектури

У Чорткові за кошти швейцарського гранту відреставрують хасидську синагогу початку ХХ століття. На відновлення місцевої пам’ятки архітектури нададуть 100 тис. доларів. Це лише перший етап реставраційних робіт.

Про виділення гранту зі швейцарського фонду на реставрацію чортківської синагоги повідомили 13 серпня в Чортківській міській раді. «У 2023 році спеціалісти розпочали комунікацію із всесвітньо відомим фондом ALIPH Foundation зі Швейцарії щодо реставрації будівлі. Перемовини нарешті дали результат – міжнародний фонд, що фінансує відновлення історичних пам’яток у цілому світі, погодив заявку на реставрацію чортківської синагоги. Для початкових робіт – заміни покрівлі – фонд ALIPH виділив 100 тис. доларів», – йдеться в повідомленні.

За гроші повністю відновлять дах споруди, адже через діри в стелі постійно мокнуть стіни, що поступово руйнує синагогу. До Чорткова двічі приїздили спеціалісти з різних компаній, які обстежували будівлю.

«Компанія Skeiron з міста Львів провела лазерне 3D-сканування синагоги. Ця цифрова копія “розкладає” споруду на креслення, як пазл на окремі деталі. Архітектори бачать, які частини потребують заміни, як краще підібрати матеріали, щоб зберегти історичний вигляд. Ці дослідження підтвердили необхідність заміни саме покрівлі», – повідомили в міськраді.

Фасад хасидської синагоги в Чорткові

Втім, за словами мера Чорткова Володимира Шматька, реставрації потребує вся будівля. Зокрема, після заміни даху необхідно провести внутрішній ремонт. ️

«Треба ще багато грошей. Мета цього проєкту – створення центру єврейської культури, культурний простір, місце розвитку культурного різноманіття», – зазначив Володимир Шматько. Наразі в міській раді Чорткова продовжують шукати інвесторів та міжнародних донорів, котрі б погодилися профінансувати відновлення Хасидської синагоги.

Додамо, що синагога була збудована в 1905-1909 роках за проєктом віденського архітектора Ганса Гельдкремера, з використанням мавританських мотивів. Саме ця споруда відома як «Нова синагога», яка була резиденцією головного рабина. У 1910-1914 роках сюди раз на рік приїздив головний рабин з Відня.