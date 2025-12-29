Дональд Трамп і Володимир Зеленський на спільній пресконференції позитивно оцінили підсумки перемовин.

У Мар-а-Лаго завершилась зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Зустріч тривала понад дві години, після цього відбулась відеоконференція із лідерами Європи та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

«Мені здається, що ми наближаємося до угоди, ми досягли значного прогресу», – сказав президент США Дональд Трамп після переговорів з українською делегацією та Володимиром Зеленським.

«Переговори були плідними, гарантії безпеки майже узгоджені», – прокоментував президент України.

Дональд Трамп назвав переговори детальними і заявив, що сторони узгодили 95% питань.

«Ці переговори були дуже детальні, ми обговорювали практично всі теми, – зазначив Трамп і подякував переговорникам з обох сторін. Він додав, що залишилося обговорити «можливо, два делікатні питання». – Я думаю, що ми все ближче до угоди, можливо, навіть дуже близько».

Президент США пояснив, що одне з таких делікатних питань стосується територій, натякнувши, що Україна повинна віддати неокуповані території, перш ніж їх захопить Росія.

«Ці землі можуть бути захоплені протягом найближчих кількох місяців, тому краще укласти угоду вже зараз», – заявив Трамп. Він оголосив, що продовжить переговори з Україною протягом наступних тижнів, в тому числі і в понеділок.

Володимир Зеленський заявив, що питання територій вирішуватимуть українці на референдумі.

«Ми повинні поважати наш закон і наших людей. Якщо план дуже складний для нашого суспільства, то, звичайно, наше суспільство повинно зробити вибір і проголосувати на референдумі, бо це їхня земля», – зазначив Зеленський.

За словами Зеленського, у Флориді вдалось узгодити одне з ключових питань – гарантії безпеки.

«Ми обговорили всі аспекти мирної угоди, яка включає мирний план із 20 пунктів, 90% якого узгоджено, та гарантії безпеки США-Україна, 100% яких узгоджено. І ми маємо великі досягнення. Гарантії безпеки США, Європи та України майже узгоджені. Військовий вимір, 100% узгоджено. План процвітання знаходиться на стадії завершення. Ми також обговорили послідовність наступних дій. І ми згодні, що гарантії безпеки є ключовим етапом у досягненні тривалого миру. Наші команди продовжать працювати над усіма аспектами», – сказав Зеленський

«Гарантії безпеки є ключовим етапом, тому наші команди продовжать обговорювати ці гарантії. Протягом найближчих тижнів вони будуть остаточно узгоджені. Президент Трамп, можливо, прийме нас у Вашингтоні. Україна готова до миру», – додав Зеленський.

Перед перемовинами із Володимиром Зеленським Трамп мав понад двогодинну розмову із російським диктатором Владіміром Путіним. Коли на пресконференції журналіст спитав Трампа про те, яку відповідальність Росія матиме за відбудову України після підписання угоди, він згадав про розмову із Путіним і зазначив, що Путін хоче бачити Україну успішною.

«Росія хоче, щоб Україна досягла успіху. Це звучить трохи дивно, але Путін висловився дуже щедро про успіх України, зокрема про постачання електроенергії та інших речей за дуже низькими цінами. Тож із цієї сьогоднішньої розмови вийшло багато хорошого», – заявив Трамп.

За словами президента Трампа, мирна угода буде укладена упродовж кількох наступних тижнів. Коли журналіст спитав його про те, скільки часу на це може піти, Трамп відповів: «Якщо все піде дуже добре, то, можливо, кілька тижнів. А якщо піде погано, то довше. А якщо піде дуже погано, то нічого не вийде».

Він також повідомив про розширення складу робочих груп. До американської робочої групи увійде міністр оборони США Піт Гегсет. Україна теж зможе включити до своєї групи нових членів. Зараз Україну на переговорах представляють міністр оборони Рустем Умєров, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, начальник Генерального штабу, генерал-лейтенант Андрій Гнатов. Американську сторону на переговорах представляють держсекретар Марко Рубіо, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал-лейтенант у відставці Ден Кейн, спецпосланник США Стів Віткофф, і зять Дональда Трампа, бізнесмен Джаред Кушнер. Після цього, за задумом Трампа, робочі групи України та США проведуть зустріч із росіянами.

За підсумком зустрічі сторони повідомили, що у січні у США відбудеться зустріч із Зеленським та європейськими лідерами.

